Pewna mama opowiedziała mi o swoim synu: bardzo się cieszy, kiedy widzi, że kobieta prowadzi tramwaj lub autobus. Kilkulatek zatrzymuje się, by pomachać.

Inny, nieco starszy, za punkt – teatralne chrząknięcie – honoru przyjął wyśmianie kobiet w mundurach. Jak wytłumaczyć bąbelkowi, że kobiety sprawdzają się w wojsku i policji? Bąbelek ma 39 lat, lubi jeździć na hulajnodze, chciał być prezydentem, jest liderem partii, aspiruje do wywrócenia stolika.