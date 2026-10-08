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Estera Flieger: Biedni do wojska, bogaci na hulajnogi. Sławomir Mentzen potwierdził, że konflikt płci nie istnieje

To nie kobiety, ale uprzywilejowani mężczyźni, których pobór nie obejmie, chcą wysłać młodych mężczyzn w kamasze. Wojny – nie tylko współczesne – są klasowe. Do protokołu: popieram równe zaangażowanie w obronność ojczyzny obu płci.

Publikacja: 08.10.2026 19:03

Sławomir Mentzen

Sławomir Mentzen

Foto: PAP/Marcin Bielecki

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Estera Flieger

Pewna mama opowiedziała mi o swoim synu: bardzo się cieszy, kiedy widzi, że kobieta prowadzi tramwaj lub autobus. Kilkulatek zatrzymuje się, by pomachać.

Inny, nieco starszy, za punkt – teatralne chrząknięcie – honoru przyjął wyśmianie kobiet w mundurach. Jak wytłumaczyć bąbelkowi, że kobiety sprawdzają się w wojsku i policji? Bąbelek ma 39 lat, lubi jeździć na hulajnodze, chciał być prezydentem, jest liderem partii, aspiruje do wywrócenia stolika.

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