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Sławomir Mentzen
Pewna mama opowiedziała mi o swoim synu: bardzo się cieszy, kiedy widzi, że kobieta prowadzi tramwaj lub autobus. Kilkulatek zatrzymuje się, by pomachać.
Inny, nieco starszy, za punkt – teatralne chrząknięcie – honoru przyjął wyśmianie kobiet w mundurach. Jak wytłumaczyć bąbelkowi, że kobiety sprawdzają się w wojsku i policji? Bąbelek ma 39 lat, lubi jeździć na hulajnodze, chciał być prezydentem, jest liderem partii, aspiruje do wywrócenia stolika.
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