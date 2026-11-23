Jak dostał pan informację o zamachu 7 listopada? Jaka była pierwsza myśl i co pan zrobił?

Łukasz Gibała, prezydent Krakowa: Niedowierzanie. Pomyślałem, że to może jakiś fake news, że coś takiego nie mogło się wydarzyć w Krakowie. Druga myśl: jechać jak najszybciej do magistratu, uruchomić sztab kryzysowy, zbadać sytuację na miejscu. Zadzwoniłem od razu do sekretarza miasta, który odpowiada za bezpieczeństwo i poprosiłem, żeby mnie informował na bieżąco. Bał się, że zamachowiec mógł mieć wspólników, że ktoś jeszcze biega z bronią. Byłem wtedy z partnerką na zakupach. Wsiedliśmy w samochód, to bardzo smutna podróż, bo prawie każdy kolejny telefon przynosił informację o ofiarach. Na miejscu od razu zaczęliśmy przeglądać monitoring. Sprawdzaliśmy, czy nie ma ujęć, które wskazywałyby, że było dwóch strzelców. To było przerażające.