Jak poinformowała w niedzielę Kancelaria Prezydenta, wizyty Karola Nawrockiego w Argentynie i Chile odbędą się w dniach 23–27 listopada.

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Pierwszym etapem podróży będzie Buenos Aires. W poniedziałek Nawrocki spotka się tam z przedstawicielami polskiej społeczności. Podczas uroczystości wręczy m.in. odznaczenia państwowe.

We wtorek prezydent weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem generała Jose de San Martina. Następnie zaplanowano spotkanie z prezydentem Argentyny Javierem Milei. Obaj przywódcy odbędą rozmowę w wąskim gronie.

Karol Nawrocki z wizytą w Argentynie i Chile. Odwiedzi m.in. kopalnię Sierra Gorda

W środę polska delegacja przeniesie się do Santiago, stolicy Chile. Także tam prezydent spotka się z przedstawicielami Polonii i wręczy im odznaczenia. Kolejnego dnia złoży wieniec pod pomnikiem generała Bernardo O’Higginsa, a potem spotka się z prezydentem Chile Jose Antonio Kastem. W programie przewidziano rozmowy w kameralnym gronie, spotkanie plenarne obu delegacji oraz konferencję prasową.

Podczas pobytu w Chile Karol Nawrocki ma również spotkać się z Jose Manuelem Salazarem-Xirinachsem, sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL).

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Piątek będzie poświęcony m.in. gospodarczemu i naukowemu wymiarowi współpracy z Chile. Prezydent odwiedzi kopalnię Sierra Gorda, zajmującą się wydobyciem miedzi i molibdenu, w której udziały posiada polski koncern KGHM. W planie jest również wizyta na terenie budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Ostatnim punktem podróży będzie Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, zlokalizowane na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.