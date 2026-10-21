Stephen Hubbard
Stephen Hubbard pochodzi z Big Rapids w amerykańskim stanie Michigan. Jak wynika z dokumentów wojskowych, na które powoływał się „The New York Times”, służył w Siłach Powietrznych USA oraz Gwardii Narodowej. Później pracował jako nauczyciel języka angielskiego.
Według jego siostry, Patricii Hubbard Fox, ukończył studia magisterskie z języka angielskiego i przez 25 lat mieszkał w Japonii, gdzie uczył tego języka. Następnie przeniósł się na Cypr, a w 2014 r. zamieszkał ze swoją ukraińską partnerką w Iziumie we wschodniej Ukrainie.
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W 2024 r. Patricia Hubbard Fox powiedziała agencji Reutera, że jej brat utrzymywał się z emerytury wynoszącej około 300 dolarów miesięcznie i miał niewielki kontakt z mieszkańcami miasta. Rodzeństwo po raz ostatni rozmawiało we wrześniu 2021 r.
W lutym 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Dwa miesiące później rosyjskie wojska zajęły Izium. Kiedy we wrześniu tego samego roku ukraińska armia odzyskała miasto, Hubbard znajdował się już w rosyjskiej niewoli.
Według rosyjskich mediów państwowych Amerykanin został zatrzymany w kwietniu 2022 r. Rosjanie twierdzili, że pełnił służbę na ukraińskim wojskowym punkcie kontrolnym. Agencja Reutera nie zdołała niezależnie potwierdzić okoliczności jego zatrzymania.
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Patricia Hubbard Fox rozpoznała brata na nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. Widać na nim mężczyznę przesłuchiwanego na temat jego stosunku do Władimira Putina i wojny na Ukrainie. Na innym filmie Hubbard ma związane ręce i jest uderzany sandałem. Agencji Reutera nie udało się ustalić, kiedy i gdzie zarejestrowano te nagrania.
W październiku 2024 r., po procesie prowadzonym za zamkniętymi drzwiami, sąd w Moskwie uznał Hubbarda za winnego działalności najemniczej i skazał go na sześć lat i dziesięć miesięcy więzienia.
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Rosyjska prokuratura utrzymywała, że Amerykanin wstąpił do ukraińskiej jednostki obrony terytorialnej, przeszedł szkolenie wojskowe oraz otrzymał broń i amunicję. Za służbę miano mu obiecać wynagrodzenie w wysokości tysiąca dolarów miesięcznie.
Rosyjskie media państwowe informowały, że Hubbard przyznał się do winy. Jego siostra podważała jednak te doniesienia. Przekonywała, że brat miał prorosyjskie poglądy, a jego wiek również przemawiał przeciwko wersji przedstawionej przez rosyjskie władze.
Amerykański prawnik Hubbarda, Martin De Luca, w czerwcu 2025 r. powiedział agencji Reutera, że jego klient zaprzeczał wszystkim zarzutom. Utrzymywał, że nigdy nie należał do żadnej jednostki wojskowej ani nie uczestniczył w działaniach bojowych. Według relacji prawnika rosyjscy żołnierze zabrali Hubbarda bezpośrednio z jego domu.
W styczniu 2025 r. amerykańskie władze oficjalnie uznały Hubbarda za osobę bezprawnie przetrzymywaną. Decyzja ta umożliwiła administracji USA prowadzenie negocjacji dotyczących jego uwolnienia.
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Rosja odmawiała amerykańskim dyplomatom dostępu konsularnego do więźnia. Według „The New York Times” przed procesem Hubbard przebywał w co najmniej pięciu rosyjskich ośrodkach detencyjnych. Jego obrońcy dopiero w kwietniu 2025 r. dowiedzieli się, że został przeniesiony do placówki w Republice Mordowii, na wschód od Moskwy.
W środę 21 października 2026 r. Władimir Putin ogłosił uwolnienie Amerykanina podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem w Petersburgu. Według rosyjskich mediów państwowych Hubbard znajdował się wówczas na lotnisku Pułkowo.
Rosyjski przywódca nie ujawnił szczegółów jego zwolnienia. W momencie uwolnienia Hubbard był jedynym obywatelem USA przetrzymywanym w Rosji, którego Waszyngton oficjalnie uznawał za osobę bezprawnie pozbawioną wolności.
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