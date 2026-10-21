Stephen Hubbard pochodzi z Big Rapids w amerykańskim stanie Michigan. Jak wynika z dokumentów wojskowych, na które powoływał się „The New York Times”, służył w Siłach Powietrznych USA oraz Gwardii Narodowej. Później pracował jako nauczyciel języka angielskiego.

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Według jego siostry, Patricii Hubbard Fox, ukończył studia magisterskie z języka angielskiego i przez 25 lat mieszkał w Japonii, gdzie uczył tego języka. Następnie przeniósł się na Cypr, a w 2014 r. zamieszkał ze swoją ukraińską partnerką w Iziumie we wschodniej Ukrainie.

W 2024 r. Patricia Hubbard Fox powiedziała agencji Reutera, że jej brat utrzymywał się z emerytury wynoszącej około 300 dolarów miesięcznie i miał niewielki kontakt z mieszkańcami miasta. Rodzeństwo po raz ostatni rozmawiało we wrześniu 2021 r.

Stephen Hubbard został zatrzymany przez Rosjan . Siostra rozpoznała go na nagraniu

W lutym 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Dwa miesiące później rosyjskie wojska zajęły Izium. Kiedy we wrześniu tego samego roku ukraińska armia odzyskała miasto, Hubbard znajdował się już w rosyjskiej niewoli.

Według rosyjskich mediów państwowych Amerykanin został zatrzymany w kwietniu 2022 r. Rosjanie twierdzili, że pełnił służbę na ukraińskim wojskowym punkcie kontrolnym. Agencja Reutera nie zdołała niezależnie potwierdzić okoliczności jego zatrzymania.

Patricia Hubbard Fox rozpoznała brata na nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. Widać na nim mężczyznę przesłuchiwanego na temat jego stosunku do Władimira Putina i wojny na Ukrainie. Na innym filmie Hubbard ma związane ręce i jest uderzany sandałem. Agencji Reutera nie udało się ustalić, kiedy i gdzie zarejestrowano te nagrania.

W październiku 2024 r., po procesie prowadzonym za zamkniętymi drzwiami, sąd w Moskwie uznał Hubbarda za winnego działalności najemniczej i skazał go na sześć lat i dziesięć miesięcy więzienia.

Rosyjska prokuratura utrzymywała, że Amerykanin wstąpił do ukraińskiej jednostki obrony terytorialnej, przeszedł szkolenie wojskowe oraz otrzymał broń i amunicję. Za służbę miano mu obiecać wynagrodzenie w wysokości tysiąca dolarów miesięcznie.

Rosyjskie media państwowe informowały, że Hubbard przyznał się do winy. Jego siostra podważała jednak te doniesienia. Przekonywała, że brat miał prorosyjskie poglądy, a jego wiek również przemawiał przeciwko wersji przedstawionej przez rosyjskie władze.

Rosja uwolniła Stephena Hubbarda. Władimir Putin ogłosił decyzję podczas spotkania z wysłannikiem USA

Amerykański prawnik Hubbarda, Martin De Luca, w czerwcu 2025 r. powiedział agencji Reutera, że jego klient zaprzeczał wszystkim zarzutom. Utrzymywał, że nigdy nie należał do żadnej jednostki wojskowej ani nie uczestniczył w działaniach bojowych. Według relacji prawnika rosyjscy żołnierze zabrali Hubbarda bezpośrednio z jego domu.

W styczniu 2025 r. amerykańskie władze oficjalnie uznały Hubbarda za osobę bezprawnie przetrzymywaną. Decyzja ta umożliwiła administracji USA prowadzenie negocjacji dotyczących jego uwolnienia.

Rosja odmawiała amerykańskim dyplomatom dostępu konsularnego do więźnia. Według „The New York Times” przed procesem Hubbard przebywał w co najmniej pięciu rosyjskich ośrodkach detencyjnych. Jego obrońcy dopiero w kwietniu 2025 r. dowiedzieli się, że został przeniesiony do placówki w Republice Mordowii, na wschód od Moskwy.

W środę 21 października 2026 r. Władimir Putin ogłosił uwolnienie Amerykanina podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem w Petersburgu. Według rosyjskich mediów państwowych Hubbard znajdował się wówczas na lotnisku Pułkowo.

Rosyjski przywódca nie ujawnił szczegółów jego zwolnienia. W momencie uwolnienia Hubbard był jedynym obywatelem USA przetrzymywanym w Rosji, którego Waszyngton oficjalnie uznawał za osobę bezprawnie pozbawioną wolności.