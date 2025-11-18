Informacje przekazane przez Dmitriewa potwierdził przedstawiciel administracji USA. Jak dodał, USA są otwarte na rozmowy, ale zastrzegł, że w krótkiej perspektywie nie należy niczego się spodziewać.

Rosja ma liczyć, że kolejna wymiana więźniów będzie odebrana przez USA jako gest dobrej woli i zwiększy zaufanie między Waszyngtonem a Moskwą – twierdzi źródło serwisu Axios.

W 2025 roku w ramach wymiany więźniów między USA a Rosją wolność odzyskali Ksenia Karelina i Marc Fogel

Kwestia wymiany więźniów była na agendzie w czasie wizyty Dmitriewa w USA w dniach 24-26 października. – Spotkałem się z kilkoma przedstawicielami administracji USA i członkami ekipy Trumpa w kilku kwestiach o humanitarnej naturze, takich jak potencjalna wymiana więźniów, nad którą strona amerykańska pracuje – powiedział Dmitriew w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem serwisu Axios.

Dmitriew o wymianie więźniów miał rozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem. Przedstawiciel administracji USA, z którym rozmawiał Axios, twierdzi że rozmowa była „pozytywna”, ale nie zawarto żadnego porozumienia. – USA z zadowoleniem przyjmą uwolnienie więzionych Amerykanów – dodał rozmówca serwisu.

W czasie wcześniejszej wymiany więźniów między USA a Rosją, do której doszło w 2025 roku, wolność odzyskali obywatele USA – Marc Fogel i Ksenia Karelina. We wcześniejszych wymianach wolność odzyskał m.in. dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich, były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan i gwiazda ligi WNBA, koszykarka Brittney Griner.