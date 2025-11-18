Aktualizacja: 18.11.2025 12:29 Publikacja: 18.11.2025 11:47
Kirył Dmitriew i Steve Witkoff
Foto: AFP
Informacje przekazane przez Dmitriewa potwierdził przedstawiciel administracji USA. Jak dodał, USA są otwarte na rozmowy, ale zastrzegł, że w krótkiej perspektywie nie należy niczego się spodziewać.
Rosja ma liczyć, że kolejna wymiana więźniów będzie odebrana przez USA jako gest dobrej woli i zwiększy zaufanie między Waszyngtonem a Moskwą – twierdzi źródło serwisu Axios.
Kwestia wymiany więźniów była na agendzie w czasie wizyty Dmitriewa w USA w dniach 24-26 października. – Spotkałem się z kilkoma przedstawicielami administracji USA i członkami ekipy Trumpa w kilku kwestiach o humanitarnej naturze, takich jak potencjalna wymiana więźniów, nad którą strona amerykańska pracuje – powiedział Dmitriew w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem serwisu Axios.
Dmitriew o wymianie więźniów miał rozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem. Przedstawiciel administracji USA, z którym rozmawiał Axios, twierdzi że rozmowa była „pozytywna”, ale nie zawarto żadnego porozumienia. – USA z zadowoleniem przyjmą uwolnienie więzionych Amerykanów – dodał rozmówca serwisu.
W czasie wcześniejszej wymiany więźniów między USA a Rosją, do której doszło w 2025 roku, wolność odzyskali obywatele USA – Marc Fogel i Ksenia Karelina. We wcześniejszych wymianach wolność odzyskał m.in. dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich, były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan i gwiazda ligi WNBA, koszykarka Brittney Griner.
W 2025 roku USA miały przekazać Rosji listę dziewięciu obywateli USA, którzy przebywają w rosyjskich więzieniach i których uwolnienia Waszyngton się domaga.
Na liście tej są 73-letni Stephen James Hubbard, który został pojmany na Ukrainie w 2022 roku i oskarżony o bycie najemnikiem. Jego rodzina zaprzecza tym oskarżeniom, Departament Stanu USA uważa go za niesłusznie uwięzionego.
Inni Amerykanie znajdujący się na liście to m.in. Robert Gilman, były żołnierz piechoty morskiej, oskarżony o napaść na policjanta w 2022 roku; Eugene Spector, skazany na 15 lat więzienia pod zarzutem korupcji i szpiegostwa; Gordon Black, podoficer amerykańskiej armii, który jest oskarżony o kradzież niewielkiej sumy pieniędzy od swojej rosyjskiej partnerki i formułowanie gróźb karalnych pod jej adresem; Daniel Joseph Schneider, skazany za uprowadzenie syna, obywatela Rosji i próbę wywiezienia go z Rosji, a także Michael Travis Leake i Robert Romanov, skazani za przestępstwa narkotykowe.
Axios zastrzega, że nie jest powiedziane, iż są to wszyscy obywatele USA przetrzymywani w rosyjskich więzieniach. Axios nie zdołał potwierdzić, czy negocjacje USA z Rosją ws. kolejnej wymiany więźniów mają dotyczyć jednej lub większej liczby osób z tej listy.
Axios nie podaje też, kogo mogłaby uwolnić w zamian strona amerykańska.
