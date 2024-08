Jesteśmy narodem pielgrzymów. Co piąty europejski pątnik to Polak. Każdego roku 7 mln osób odwiedza rozsiane po kraju sanktuaria. Najczęściej jest to Jasna Góra, ale i Licheń, Św. Lipka, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, czy Niepokalanów. Do Częstochowy tylko w pieszych pielgrzymkach, najbardziej tradycyjnych a zarazem spektakularnych, dociera 75 tys. osób.