- Jestem wdzięczna naszemu prezydentowi za to, czego dokonał, ale w szczególności, jeśli chodzi o rodziny tych osób (wypuszczonych przez Rosjan — red.) za to, co zrobił, by zbliżyć sojuszników w wielu kwestiach, w tym w tej — powiedziała Harris.



- To niezwykła spuścizna tego jak ważne posiadanie jest prezydenta, który rozumie siłę dyplomacji i rozumie siłę, która tkwi w rozumieniu znaczenia dyplomacji i wzmacniania sojuszy — dodała.



- To niesamowity dzień - widać to patrząc na rodziny (uwolnionych), na ich oczy i na ich łzy — podsumowała Harris.



Wymiana więźniów między Zachodem a Rosją: Joe Biden podkreśla wagę sojuszy

- To cudowne uczucie. (...) Byłem absolutnie przekonany, że nam się to uda. To miałem na myśli, gdy mówiłem — sojusze czynią różnicę - podkreślił Biden. W ramach wymiany więźniów wypuszczono m.in. odsiadującego w Niemczech karę dożywotniego pozbawienia wolności Wadima Krasikowa, agenta rosyjskich służb, który w 2019 roku w centrum niemieckiej stolicy zastrzelił byłego czeczeńskiego dowódcę Zelimchana Changoszwilego (był obywatelem Gruzji); a także Pablo Gonzaleza (Pawła Rubcowa), zatrzymanego w Polsce pod zarzutem szpiegostwa w lutym 2022 roku.

Biden podkreślił, że sojusznicy USA musieli zdecydować się na kroki, które były „sprzeczne z ich bieżącymi interesami”. W tym kontekście wymienił Niemcy i Słowenię podkreślając, że kanclerz Niemiec, Olaf Scholz był „niesamowity”.