- To może być lit. To może być tytan, uran, wiele innych (surowców) - mówi szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jernak w rozmowie z AP, deklarując gotowość do zawarcia porozumienia z USA ws. przekazywania Amerykanom m.in. metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową.