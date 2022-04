Niespodziewana wymiana znaczącym krokiem dyplomatycznym nawet w czasach pokoju, ale była tym bardziej niezwykła, że dokonano jej w momencie, gdy wojna Rosji z Ukrainą doprowadziła stosunki z USA do poziomu najniższego od dziesięcioleci.

W ramach wymiany Rosja uwolniła Trevora Reeda, byłego żołnierza piechoty morskiej z Teksasu, który został aresztowany latem 2019 roku po tym, jak władze rosyjskie stwierdziły, że napadł na funkcjonariusza, gdy był podwożony przez policję na posterunek po nocy spędzonej na intensywnym piciu alkoholu. Reed został później skazany na dziewięć lat więzienia, choć jego rodzina utrzymywała, że jest niewinny, a rząd USA określił go jako niesprawiedliwie zatrzymanego.

Stany Zjednoczone zgodziły się na przekazanie Konstantina Jaroszenki, rosyjskiego pilota odbywającego karę 20 lat więzienia za udział w przemycie kokainy do USA, po tym jak został aresztowany w Liberii w 2010 r. i poddany ekstradycji do USA.

Rosja od lat zabiegała o jego powrót, odrzucając jednocześnie apele wysokich urzędników amerykańskich o uwolnienie Reeda, który zbliżał się do tysięcznego dnia pobytu w areszcie i którego stan zdrowia ostatnio się pogarszał.

Jeden z wysokich amerykańskich urzędników rozmawiał z Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości. Określił sprawę Reeda jako "najwyższy priorytet" dla administracji Bidena, również ze względu na jego stan zdrowia. Urzędnik zauważył, że Jaroszenko, którego wyrok został złagodzony, odsiedział już większą część swojej kary.

- To była trudna decyzja, ale uznaliśmy, że warto było ją podjąć - powiedział urzędnik.

Wymiany dokonano w jednym z państw europejskich. Urzędnicy nie podali, gdzie doszło do wymiany, ale w godzinach poprzedzających to wydarzenie, komercyjne systemy śledzenia lotów zidentyfikowały samolot należący do Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, który leciał do Ankary.