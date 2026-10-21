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Zniesienie dwukadencyjności w Sejmie. Wynik głosowania nad pomysłem PSL niepewny

W czwartek Sejm ma zająć się zniesieniem dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów. Ale wynik głosowania wcale nie jest pewien. Jeśli PSL nie będzie pewien szabel, temat spadnie

Publikacja: 21.10.2026 17:55

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Stanisław Bukowiec (PSL) i Władysław Kosiniak-Kamysz

Stanisław Bukowiec (PSL) i Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP/Art Sevice

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Michał Kolanko

Plan koalicji rządzącej na ostatnie październikowe posiedzenie Sejmu zakładał zajęcie się dwoma kluczowymi sprawami – zmniejszeniem odpowiedzialności karnej za aborcję oraz zniesieniem dwukadencyjności w samorządach. Obie kwestie od lat budzą społeczne kontrowersje. Pierwsza sprawa była oczkiem w głowie części Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, druga – PSL.

Pierwsza część planu jest już wykonana, ale druga stoi pod pewnym znakiem zapytania. W czwartek miało odbyć się głosowanie nad nowelizacją kodeksu wyborczego, która zakładała zniesienie zasady ograniczonej liczby kadencji prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że koalicja rządząca rozważa jednak wycofanie trzeciego czytania projektu z obrad Sejmu. 

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