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Stanisław Bukowiec (PSL) i Władysław Kosiniak-Kamysz
Plan koalicji rządzącej na ostatnie październikowe posiedzenie Sejmu zakładał zajęcie się dwoma kluczowymi sprawami – zmniejszeniem odpowiedzialności karnej za aborcję oraz zniesieniem dwukadencyjności w samorządach. Obie kwestie od lat budzą społeczne kontrowersje. Pierwsza sprawa była oczkiem w głowie części Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, druga – PSL.
Pierwsza część planu jest już wykonana, ale druga stoi pod pewnym znakiem zapytania. W czwartek miało odbyć się głosowanie nad nowelizacją kodeksu wyborczego, która zakładała zniesienie zasady ograniczonej liczby kadencji prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że koalicja rządząca rozważa jednak wycofanie trzeciego czytania projektu z obrad Sejmu.
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