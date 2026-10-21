Plan koalicji rządzącej na ostatnie październikowe posiedzenie Sejmu zakładał zajęcie się dwoma kluczowymi sprawami – zmniejszeniem odpowiedzialności karnej za aborcję oraz zniesieniem dwukadencyjności w samorządach. Obie kwestie od lat budzą społeczne kontrowersje. Pierwsza sprawa była oczkiem w głowie części Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, druga – PSL.

Pierwsza część planu jest już wykonana, ale druga stoi pod pewnym znakiem zapytania. W czwartek miało odbyć się głosowanie nad nowelizacją kodeksu wyborczego, która zakładała zniesienie zasady ograniczonej liczby kadencji prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że koalicja rządząca rozważa jednak wycofanie trzeciego czytania projektu z obrad Sejmu.