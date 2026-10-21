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Za nami Warsaw Security Forum i stanowcze deklaracje głównodowodzącego siłami NATO w Europie, gen. Alexusa Grynkewicha. Nie wydaje się jednak, by Rosja w codziennych działaniach wojennych przeciw Ukrainie jakkolwiek brała je pod uwagę. Znów bezlitośnie bombarduje ukraińskie miasta, port w Odessie, uderzyła też ponownie w zachodnie rejony Ukrainy, niebezpiecznie blisko granicy z Polską. I znów nasze myśliwce były w powietrzu tylko po to, by obserwować atak na radarach i czuwać, żeby żaden rosyjski dron nie przekroczył polskiej granicy, która jest też granicą NATO.
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