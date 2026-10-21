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Uroczystości pogrzebowe 55 ofiar zbrodni wołyńskiej, 30 bm. na terenie dawnej polskiej wsi Ostrówki
Trudno mi komentować tę decyzję, bo nie mam z nią nic wspólnego. Nie wiem, dlaczego akurat teraz zapadła. Ostatnio Lwowska Rada Obwodowa prowadzi aktywną działalność międzynarodową, nawet wystosowała apel do Donalda Trumpa. Sytuacja jest złożona. Z jednej strony powinno nam zależeć na dobrych relacjach z tak ważnym sojusznikiem Ukrainy jak Polska. Z drugiej zaś strony Polska powinna zrozumieć, że ocenianie pewnych ukraińskich postaci historycznych jest wewnętrzną sprawą Ukrainy. Polska, gdy postanawia kogoś upamiętnić, nie ogląda się na rządzących w Kijowie. Każdy kraj ma własnych bohaterów, którzy często są antybohaterami dla państw sąsiednich. Wynika to z bardzo skomplikowanych wydarzeń historycznych. Zarówno Lwowska Rada Obwodowa, jak i Polska, wykorzystują ten temat do celów politycznych.
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