Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 r. rokiem UPA, Romana Szuchewycza i Ołeha Olżycza. Reakcja polskiego MSZ i przedstawicieli rządu jest jednoznaczna. Czy ktoś w ten sposób postanowił dobić i tak osłabione relacje polsko-ukraińskie?

Trudno mi komentować tę decyzję, bo nie mam z nią nic wspólnego. Nie wiem, dlaczego akurat teraz zapadła. Ostatnio Lwowska Rada Obwodowa prowadzi aktywną działalność międzynarodową, nawet wystosowała apel do Donalda Trumpa. Sytuacja jest złożona. Z jednej strony powinno nam zależeć na dobrych relacjach z tak ważnym sojusznikiem Ukrainy jak Polska. Z drugiej zaś strony Polska powinna zrozumieć, że ocenianie pewnych ukraińskich postaci historycznych jest wewnętrzną sprawą Ukrainy. Polska, gdy postanawia kogoś upamiętnić, nie ogląda się na rządzących w Kijowie. Każdy kraj ma własnych bohaterów, którzy często są antybohaterami dla państw sąsiednich. Wynika to z bardzo skomplikowanych wydarzeń historycznych. Zarówno Lwowska Rada Obwodowa, jak i Polska, wykorzystują ten temat do celów politycznych.