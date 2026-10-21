Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Honczarenko: Szuchewycz jest dla Ukrainy bohaterem. Nie sądzę, by Kijów potępił lwowską decyzję

Nienawidzę Rosji, ale nie chcę, by ceną płonącej Moskwy była zrujnowana Ukraina – mówi Ołeksij Honczarenko „Rzeczpospolitej”, deputowany Rady Najwyższej i wieloletni krytyk prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Publikacja: 21.10.2026 15:03

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Uroczystości pogrzebowe 55 ofiar zbrodni wołyńskiej, 30 bm. na terenie dawnej polskiej wsi Ostrówki

Uroczystości pogrzebowe 55 ofiar zbrodni wołyńskiej, 30 bm. na terenie dawnej polskiej wsi Ostrówki

Foto: PAP/Vladyslav Musiienko

Reklama
Reklama
Reklama

Rusłan Szoszyn

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 r. rokiem UPA, Romana Szuchewycza i Ołeha Olżycza. Reakcja polskiego MSZ i przedstawicieli rządu jest jednoznaczna. Czy ktoś w ten sposób postanowił dobić i tak osłabione relacje polsko-ukraińskie?

Trudno mi komentować tę decyzję, bo nie mam z nią nic wspólnego. Nie wiem, dlaczego akurat teraz zapadła. Ostatnio Lwowska Rada Obwodowa prowadzi aktywną działalność międzynarodową, nawet wystosowała apel do Donalda Trumpa. Sytuacja jest złożona. Z jednej strony powinno nam zależeć na dobrych relacjach z tak ważnym sojusznikiem Ukrainy jak Polska. Z drugiej zaś strony Polska powinna zrozumieć, że ocenianie pewnych ukraińskich postaci historycznych jest wewnętrzną sprawą Ukrainy. Polska, gdy postanawia kogoś upamiętnić, nie ogląda się na rządzących w Kijowie. Każdy kraj ma własnych bohaterów, którzy często są antybohaterami dla państw sąsiednich. Wynika to z bardzo skomplikowanych wydarzeń historycznych. Zarówno Lwowska Rada Obwodowa, jak i Polska, wykorzystują ten temat do celów politycznych.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama