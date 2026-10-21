Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jan Zielonka: Złudny czar wojskowej siły

Niepokoi mnie rosnący kult siły militarnej. Nie jestem pacyfistą i nie mam złudzeń co do intencji obecnych władz Rosji. Uważam jednak, że pokój jest wartością nadrzędną wobec wojny, zaś siła militarna jest tylko jednym z wielu środków zapobiegania wojnie i często nie tym najbardziej skutecznym.

Publikacja: 21.10.2026 04:22

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Żołnierz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii obsługuje samobieżną armatohaubicę AHS Krab podczas ćwiczeń w

Żołnierz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii obsługuje samobieżną armatohaubicę AHS Krab podczas ćwiczeń wojskowych Dynamic Front 23 w Oksbøl (Dania), fot. ilustracyjna z 30 marca 2023 r.

Foto: U.S. Army National Guard / Sgt. 1st Class Theresa Gualdarama via DVIDS

Reklama
Reklama
Reklama

Jan Zielonka

Niestety mój sposób myślenia jest dzisiaj postrzegany jako przejaw naiwności, by nie powiedzieć: zdrady. Wszyscy radośnie klaszczemy, gdy rząd wydaje miliardy na wojsko, a historyczne próby budowania pokoju poprzez kontrolę zbrojeń, prawo i handel są dziś wyśmiewane.

Jak Zachód wygrał ze Związkiem Sowieckim?

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama