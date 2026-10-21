Jan Zielonka: Złudny czar wojskowej siły

Niepokoi mnie rosnący kult siły militarnej. Nie jestem pacyfistą i nie mam złudzeń co do intencji obecnych władz Rosji. Uważam jednak, że pokój jest wartością nadrzędną wobec wojny, zaś siła militarna jest tylko jednym z wielu środków zapobiegania wojnie i często nie tym najbardziej skutecznym.

