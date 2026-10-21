Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Żołnierz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii obsługuje samobieżną armatohaubicę AHS Krab podczas ćwiczeń wojskowych Dynamic Front 23 w Oksbøl (Dania), fot. ilustracyjna z 30 marca 2023 r.
Niestety mój sposób myślenia jest dzisiaj postrzegany jako przejaw naiwności, by nie powiedzieć: zdrady. Wszyscy radośnie klaszczemy, gdy rząd wydaje miliardy na wojsko, a historyczne próby budowania pokoju poprzez kontrolę zbrojeń, prawo i handel są dziś wyśmiewane.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas