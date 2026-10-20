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Operacja „Niedźwiedzia gawra” to bajki dla Putina. Dyktator ich słucha, by uwodzić Trumpa

Szef rosyjskiego sztabu generalnego zameldował liderowi Rosji o zdobyciu miast, okrążeniu wojsk ukraińskich i zajęciu setek kilometrów terenu. Byle tylko Władimir Putin miał się czym pochwalić przed Donaldem Trumpem.

Publikacja: 20.10.2026 10:03

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Donald Trump i Władimir Putin

Donald Trump i Władimir Putin

Foto: Reuters

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Andrzej Łomanowski

„Nie ma sensu wdawać się w szczegóły tego (raportu szefa sztabu – red.)” – napisał rosyjski bloger wojskowy znany w sieci jako „Informator wojskowy”. Wystąpienie generała Walerija Gierasimowa właśnie w środowisku nacjonalistycznych i imperialnych blogerów wywołało największe oburzenie i drwiny.

„Jak oni to osiągnęli, pozostaje tajemnicą (…) mówiąc delikatnie, wydaje się to wątpliwe” – napisał kolejny o danych podawanych przez Gierasimowa.

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