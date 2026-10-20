„Nie ma sensu wdawać się w szczegóły tego (raportu szefa sztabu – red.)” – napisał rosyjski bloger wojskowy znany w sieci jako „Informator wojskowy”. Wystąpienie generała Walerija Gierasimowa właśnie w środowisku nacjonalistycznych i imperialnych blogerów wywołało największe oburzenie i drwiny.

„Jak oni to osiągnęli, pozostaje tajemnicą (…) mówiąc delikatnie, wydaje się to wątpliwe” – napisał kolejny o danych podawanych przez Gierasimowa.