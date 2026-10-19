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Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD
Wywiad dla „The Economist” szefowej AfD, Alice Weidel, w którym wezwała do zakończenia pomocy dla Ukrainy i stwierdziła, że Kijów już przegrał wojnę, wywołał emocjonalne reakcje. „Maski opadły!” – uznało wielu komentatorów. W rzeczywistości jednak nigdy żadnych masek nie było, a wielu w Europie po prostu woli tkwić w ślepocie.
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