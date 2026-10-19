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Marek A. Cichocki: Bez masek, bez wstydu, bez strategii. Samobójcza naiwność Starej Europy

Ci, którzy rządzą dziś w Europie, są odpowiedzialni za jej obecne słabości i upadek. Zaś alternatywą dla nich są politycy, którzy pragnęliby rekonsolidacji Starej Europy z „niezwyciężoną Rosją” i bez „amerykańskiego imperializmu”.

Publikacja: 19.10.2026 04:07

Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD

Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD

Foto: Reuters

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Marek A. Cichocki

Wywiad dla „The Economist” szefowej AfD, Alice Weidel, w którym wezwała do zakończenia pomocy dla Ukrainy i stwierdziła, że Kijów już przegrał wojnę, wywołał emocjonalne reakcje. „Maski opadły!” – uznało wielu komentatorów. W rzeczywistości jednak nigdy żadnych masek nie było, a wielu w Europie po prostu woli tkwić w ślepocie.

Europa Zachodnia przeżywa renesans mitu niezwyciężonej Rosji

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