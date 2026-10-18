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Alice Weidel i Jarosław Kaczyński
Podczas swego gorącego przemówienia przed Trybunałem Konstytucyjnym Jarosław Kaczyński przedstawił tyleż spójną, co całkowicie fałszywą wizję rzeczywistości, w jakiej znalazła się Polska. Zgrabnym chwytem retorycznym połączył podejmowane przez rząd Donalda Tuska próby przejęcia większości w TK, z rzekomym nierespektowaniem w Polsce prawa przez rząd oraz rosnącym długiem.
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