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Michał Szułdrzyński: Wiatr zmian, który czuje Jarosław Kaczyński to AfD z pochwałą antypolskiego Ottona von Bismarcka

To niezwykły zbieg okoliczności, że gdy Jarosław Kaczyński mówi z nadzieją o zmianach w Europie, Alice Weidel, liderka AfD, udziela wywiadu, w którym atakuje Ukrainę, jest wyrozumiała wobec Rosji i wychwala kanclerza Ottona von Bismarcka.

Publikacja: 18.10.2026 06:19

Alice Weidel i Jarosław Kaczyński

Alice Weidel i Jarosław Kaczyński

Foto: REUTERS/PAP/EPA

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Michał Szułdrzyński

Podczas swego gorącego przemówienia przed Trybunałem Konstytucyjnym Jarosław Kaczyński przedstawił tyleż spójną, co całkowicie fałszywą wizję rzeczywistości, w jakiej znalazła się Polska. Zgrabnym chwytem retorycznym połączył podejmowane przez rząd Donalda Tuska próby przejęcia większości w TK, z rzekomym nierespektowaniem w Polsce prawa przez rząd oraz rosnącym długiem.

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