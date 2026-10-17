Przed siedzibą TK 14 bm. doszło do starć policji ze zgromadzonymi działaczami m.in. Ruchu Obrony Granic oraz klubów „Gazety Polskiej”.
O godzinie 14:00, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, rozpoczęła się manifestacja pod Trybunałem Konstytucyjnym. Następnie rozległy się okrzyki „Tu jest Polska!”, a głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
To kolejny, po środowym, protest pod siedzibą TK. Środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, Ruchem Obrony Granic i Klubami Gazety Polskiej rozpoczęło protesty pod budynkiem TK po sejmowej uroczystości ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału. Zdaniem opozycji, prezydenta Nawrockiego oraz części ekspertów, ślubowanie w Sejmie nie spełnia wymogu ślubowania „wobec” prezydenta RP. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania.
Prezes PiS mówił o „oszukańczych propozycjach” obecnego rządu.
– Musicie o tym pamiętać, że dziś ta władza trwa tylko dlatego, że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie – powiedział Kaczyński. – My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, które mają miejsce, w gmachu, przed którym stoimy – dodał.
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Kaczyński stwierdził, że obecna władza nie stosuje prawa, stawiając nad nim wolę polityczną.
– Obowiązuje wola władzy – powiedział. Przywołał również słowa Donalda Tuska o stosowaniu prawa „tak, jak my je rozumiemy”.
Prezes PiS stwierdził, że zmiana władzy w 2023 roku, a także panujący w Polsce kryzys zostały wywołane przez siły zewnętrzne i „na zamówienie”. Zapowiedział, że – jeżeli zajdzie taka potrzeba – kolejna manifestacja może być zorganizowana pod siedzibą Narodowego Banku Polskiego, w obronie prezesa NBP Adama Glapińskiego.
– Prawda jest w jednym miejscu: po naszej stronie, po stronie polskich patriotów. (...) To oni boją się prawdy, to oni kłamią (...), łamią prawa, krzywdzą ludzi pojedynczych i krzywdzą cały naród – stwierdził Kaczyński. Zaapelował o „jedność” i porozumienie ponad podziałami.
Negatywnie odniósł się do pojawiających się w przestrzeni medialnej apeli o reset konstytucyjny.
– Nie ma takiej drogi, szanowni państwo, jedyna droga to jest zmiana w Polsce (...) i dobra władza – powiedział prezes PiS. Zakończył tym swoje przemówienie.
Następnie głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP, by w imieniu Karola Nawrockiego podziękować zgromadzonym.
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– Prezydent jest strażnikiem konstytucji i będzie jej bronił przed organami władzy, które nie chcą jej szanować – powiedział Szefernaker. – Powstaje już zespół, który ma zająć się pięćdziesięcioma sprawami, które ma podjąć Trybunał Konstytucyjny, gdy przejmie go rząd Donalda Tuska – stwierdził. Dodał, że celem rządu Tuska jest „przejęcie niezależnych instytucji”.
Przemysław Czarnek, który zabrał głos jako następny, przypomniał, że dziś mija dokładnie 29 lat od wejścia w życie Konstytucji RP.
Powołał się na treść konstytucji w kontekście składania ślubowania przez sędziów TK „wobec” prezydenta RP. Tymczasem, kwestia przysięgi sędziego TK „wobec” prezydenta wcale nie jest uregulowana w konstytucji, a w ustawie o statusie sędziów Sądu Najwyższego.
Dalej Czarnek przekonywał, że prezydent ma „klucze do tego”, żeby nie przyjąć ślubowania od sędziego TK. „My ich rozliczymy” – stwierdził Czarnek o rządzie Donalda Tuska, a tłum zaczął skandować hasło „rząd pod sąd”.
Wezwał też do dalszego wspierania prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i osób dyżurujących przed siedzibą Trybunału. – Nie o Trybunał tu chodzi. Tu chodzi o naród polski. Tu chodzi o suwerenność. Tu chodzi o niepodległość. Tu chodzi o wolność – podkreślił.
Prezes PiS zaprosił wszystkich na marsz niepodległości 11 listopada. Jarosław Kaczyński powiedział, że to powinien być „największy marsz ze wszystkich dotąd, marsz w obronie demokracji i polskiej suwerenności”.
– Musimy być na tym marszu – powiedział Kaczyński. – Zapraszam wszystkich, którzy tu są, by byli (na marszu) 11 listopada – dodał prezes PiS.
Na zakończenie demonstracji odśpiewano „Rotę”, a Antoni Macierewicz podziękował uczestnikom za przybycie, dodając, że w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym bierze udział 100 tys. osób.
Organizatorzy wezwali także uczestników, by udali się teraz przed siedzibę Komendy Stołeczną Policji przy ulicy Nowolipki, gdzie – według organizatorów – przebywa zatrzymany Piotr W.
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