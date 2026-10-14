Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego TK, nie został na ten moment dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Ma to związek z sejmową uroczystością ślubowania, której legalności przeczył m.in. sam prezydent Karol Nawrocki.

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Maciej Berek sędzią TK. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił go do orzekania

– Pan Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania informacji od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności – przekazał prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w rozmowie z mediami przed budynkiem TK.

Poinformował jednocześnie, że dziś do prezydenta Nawrockiego trafi jego pismo w tej sprawie.

– Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd – stwierdził Święczkowski. – Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego – dodał.

Protest przed TK po sejmowym zaprzysiężeniu Macieja Berka

Przed budynkiem TK trwa obecnie protest przeciwko zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK. Na miejscu obecni są m.in. Robert Bąkiewicz, Antoni Macierewicz i poseł Mariusz Gosek, a także osoby w kamizelkach Ruchu Obrony Granic. W pewnym momencie wśród protestujących pojawił się także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Policja w pewnym momencie udrożniła dojazd do bramy w ogrodzeniu TK. Maciej Berek i kilku innych sędziów TK wjechało na teren Trybunału.

Policja zapewnia, że nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego

W komunikacie opublikowanym w serwisie X stołeczna policja zapewniła, że policjanci obecni przed Trybunałem Konstytucyjnym nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał ani w jego niezależność.

„Policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego. Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje! Wiadomości prezentowane przez niektóre z redakcji informacyjnych, dotyczące sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, mogą wprowadzać odbiorców w błąd i zniekształcać obraz rzeczywistego przebiegu wydarzeń” – czytamy we wpisie, co jest nawiązaniem do relacji niektórych mediów o tym, co dzieje się wokół siedziby TK.

„Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną. Pomimo spokojnej i profesjonalnej postawy policjantów, którzy zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań kierowanych pod ich adresem, w przekazie niektórych redakcji prasowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o rzekomym „szturmie” funkcjonariuszy na Trybunał” – zaznaczyła KSP.

Sejmowe ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Trwa protest

– Dzisiaj blokujecie prace Trybunału Konstytucyjnego. Wy, TVN, razem z grupą marszałka Czarzastego. Ci sędziowie nie złożyli przysięgi w obecności prezydenta. Wobec prezydenta. Pan prezydent jest strażnikiem konstytucji – powiedział poseł Marek Jakubiak ze stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z reporterem TVN 24. Jak stwierdził, Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do wyboru na sędziego TK.

– Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej – powiedział Berek na konferencji prasowej w TK. Przekazał, że złożył ślubowanie na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym.

– Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta RP, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu, w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru, w którym powinna się rozpocząć moja kadencja, jako sędziego TK upływają kolejne tygodnie, a ja nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane – mówił Berek wcześniej w Sejmie. Jak stwierdził wówczas, czas, który odczekał między datą wyboru a złożeniem ślubowania „był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić”.

Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

O godz. 9.00 w Sejmie odbyła się uroczystość ślubowania Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

– Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem – stwierdził Maciej Berek podczas uroczystości w Sejmie. Przed wypowiedzeniem ustawowej formuły ślubowania powołał się na przepisy ustawy o statusie sędziów TK i zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W podobnej uroczystości w Sejmie udział wzięła szóstka sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu 2026 r. Dwoje z nich – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał od nich ślubowanie. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał ślubowania.

Jak wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Jak wskazywało wielu prawników, uroczystość ślubowania zorganizowana w Sejmie bez udziału prezydenta, któremu potem przekazano treść ślubowań poprzez złożenie ich na dzienniku podawczym Kancelarii Prezydenta RP, nie spełnia wymogu ślubowania „wobec” prezydenta.