Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest przeciwko zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK. Na miejscu obecni są m.in. Robert Bąkiewicz, Antoni Macierewicz i poseł Mariusz Gosek, a także osoby w kamizelkach Ruchu Obrony Granic.

Reklama Reklama

Policja w pewnym momencie udrożniła dojazd do bramy w ogrodzeniu TK. Maciej Berek i kilku innych sędziów TK wjechało na teren Trybunału.

Sejmowe ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Trwa protest

– Dzisiaj blokujecie prace Trybunału Konstytucyjnego. Wy, TVN, razem z grupą marszałka Czarzastego. Ci sędziowie nie złożyli przysięgi w obecności prezydenta. Wobec prezydenta. Pan prezydent jest strażnikiem konstytucji – powiedział poseł Marek Jakubiak ze stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z reporterem TVN 24. Jak stwierdził, Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do wyboru na sędziego TK.

– Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej – powiedział Berek na konferencji prasowej w TK. Przekazał, że złożył ślubowanie na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym.

– Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta RP, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu, w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru, w którym powinna się rozpocząć moja kadencja, jako sędziego TK upływają kolejne tygodnie, a ja nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane – mówił Berek wcześniej w Sejmie. Jak stwierdził wówczas, czas, który odczekał między datą wyboru a złożeniem ślubowania „był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić”.

Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

O godz. 9.00 w Sejmie odbyła się uroczystość ślubowania Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

– Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem – stwierdził Maciej Berek podczas uroczystości w Sejmie. Przed wypowiedzeniem ustawowej formuły ślubowania powołał się na przepisy ustawy o statusie sędziów TK i zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W podobnej uroczystości w Sejmie udział wzięła szóstka sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu 2026 roku. Dwoje z nich – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał od nich ślubowanie. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał ślubowania.

Jak wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Jak wskazywało wielu prawników, uroczystość ślubowania zorganizowana w Sejmie bez udziału prezydenta, któremu potem przekazano treść ślubowań poprzez złożenie ich na dzienniku podawczym Kancelarii Prezydenta RP, nie spełnia wymogu ślubowania „wobec” prezydenta.

Maciej Berek „prawą ręką Donalda Tuska”. Karol Nawrocki: wprowadzanie do TK kolejnego polityka

Spore wątpliwości przy wyborze Macieja Berka na sędziego TK budzi jego polityczna przeszłość. Od grudnia 2023 Berek był ministrem-członkiem Rady Ministrów i członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, zaś od lipca 2025 roku – ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Z funkcji w rządzie zrezygnował w sierpniu 2026 roku, gdy został wskazany przez premiera Donalda Tuska na kandydata do roli sędziego Trybunału.

Szereg organizacji społecznych i zajmujących się kwestiami praworządności w Polsce apelował do Berka o rezygnację z kandydatury. Wśród nich znalazły się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sieć Obywatelska Watchdog Polska czy Fundacja im. Stefana Batorego.

Prezydent Karol Nawrocki również wyraził się sceptycznie o wyborze Berka na sędziego TK.

– Jeśli odpowiedzią na zarzut upolitycznienia Trybunału przez wcześniejsze błędy ma być wprowadzenie do niego kolejnego polityka – ministra, który tworzył prawo w Kancelarii Premiera – to chyba nikt poważnie myślący nie widzi w tym chęci naprawy Trybunału – powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. – Jeśli chodzi o ministra Berka, są poważne pytania do Kancelarii Sejmu dotyczące wymaganego od sędziego Trybunału dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego. To kwestia, nazwijmy to, formalna. Jeśli mam wziąć odpowiedzialność za tego sędziego Trybunału, mam prawo wyjaśnić wszystkie kwestie formalne – dodał Karol Nawrocki.

Nawrocki powiedział także, że wzięcie udziału w sejmowej uroczystości ślubowania zamknęło czwórce sędziów TK (wybranej w marcu 2026 roku) drogę do złożenia ślubowania przed prezydentem.

– Nie przyjąłem natomiast ślubowania od tych, którzy wykazali się głębokim brakiem wiedzy ustrojowej, konstytucyjnej i prawnej, czyli wzięli udział w pewnym cyrku i przedstawieniu. Jaką rękojmię może dawać narodowi polskiemu człowiek, który nie rozumie, że aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem? To podstawowa wiedza prawnicza. Tacy ludzie nie mogą zostać sędziami TK – skwitował prezydent.