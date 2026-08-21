„Apelujemy do doktora Macieja Berka o rezygnację z kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a do Sejmu o wybór kandydata, który nie pozostaje w tak bliskim związku z władzami politycznymi kraju, w procedurze zapewniającej stopniową odbudowę zaufania do Trybunału” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Batorego, sieć Watchdog Polska i szereg innych organizacji.

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Jak podkreślają drogą do uczynienia z Polski państwa praworządnego nie może być „odbicie” czy też „przejęcie” TK przez obecnie rządzących.

Organizacje: Maciej Berek to prawa ręka Donalda Tuska, nie odpolityczni Trybunału

„Droga do odpolitycznienia Trybunału wiedzie bowiem jedynie poprzez wybór do niego osób dających gwarancję apolityczności. Gwarancji takich nie daje osoba nazwana przez Premiera jego prawą ręką i kierowana do Trybunału w celu realizacji planu rządu, jak wynika z licznych komentarzy towarzyszących zgłoszeniu kandydatury dr. Berka” – czytamy w oświadczeniu.

Organizacje podkreślają, że bez względu na profesjonalizm i kwalifikacje Berka, wybór ten może być odbierany jako jednoznacznie polityczny i może blokować proces odbudowy zaufania do polskiego sądownictwa konstytucyjnego.

„Chociaż nie mamy podstaw do kwestionowania kwalifikacji prawniczych dr. Berka ani jego osobistej uczciwości, faktem jest, że chwilę przed ogłoszeniem jego kandydatury zajmował on stanowisko o charakterze jednoznacznie politycznym, a sam Premier określał go mianem swojej »prawej ręki«” – czytamy. Organizacje zaapelowały o wybór „takiego kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności, oraz by jego wybór miał miejsce w procedurze zapewniającej stopniową odbudowę zaufania do Trybunału Konstytucyjnego”.

Pod apelem podpisały się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon, Fundacja dla Polski/Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wolności, Lepsza Demokracja oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.