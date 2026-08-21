Warszawa, 06.07.2026. Ówczesny minister ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu Maciej Berek podczas konferencji prasowej.
Premier Donald Tusk zapowiedział kandydaturę Berka na sędziego TK, którą następnie złożyła w Sejmie grupa posłów KO.
„Apelujemy do doktora Macieja Berka o rezygnację z kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a do Sejmu o wybór kandydata, który nie pozostaje w tak bliskim związku z władzami politycznymi kraju, w procedurze zapewniającej stopniową odbudowę zaufania do Trybunału” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Batorego, sieć Watchdog Polska i szereg innych organizacji.
Jak podkreślają drogą do uczynienia z Polski państwa praworządnego nie może być „odbicie” czy też „przejęcie” TK przez obecnie rządzących.
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„Droga do odpolitycznienia Trybunału wiedzie bowiem jedynie poprzez wybór do niego osób dających gwarancję apolityczności. Gwarancji takich nie daje osoba nazwana przez Premiera jego prawą ręką i kierowana do Trybunału w celu realizacji planu rządu, jak wynika z licznych komentarzy towarzyszących zgłoszeniu kandydatury dr. Berka” – czytamy w oświadczeniu.
Organizacje podkreślają, że bez względu na profesjonalizm i kwalifikacje Berka, wybór ten może być odbierany jako jednoznacznie polityczny i może blokować proces odbudowy zaufania do polskiego sądownictwa konstytucyjnego.
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„Chociaż nie mamy podstaw do kwestionowania kwalifikacji prawniczych dr. Berka ani jego osobistej uczciwości, faktem jest, że chwilę przed ogłoszeniem jego kandydatury zajmował on stanowisko o charakterze jednoznacznie politycznym, a sam Premier określał go mianem swojej »prawej ręki«” – czytamy. Organizacje zaapelowały o wybór „takiego kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności, oraz by jego wybór miał miejsce w procedurze zapewniającej stopniową odbudowę zaufania do Trybunału Konstytucyjnego”.
Pod apelem podpisały się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon, Fundacja dla Polski/Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wolności, Lepsza Demokracja oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
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