- Pan prezydent oświadczył, że ten atak był całkowicie bezprawny, że obrona jest uzasadniona i że mamy prawo tutaj być i bronić TK – mówił Kaczyński, którzy pojawił się na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym, w której uczestniczą przeciwnicy dopuszczenia do orzekania sędziów zaprzysiężonych przez Sejm (m.in. zaprzysiężonego dziś Macieja Berka).

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- To co w tej chwili jest czynione jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to działania o charakterze przestępczym – kontynuował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o rządzących: Barbarzyńska dzicz, to jest system dyktatorski

- Niezależnie od tego kto jaki mundur nosi to jeżeli się w to angażuje to dopuszcza się przestępstwa. To jest legalna demonstracja, nie ma żadnych podstaw do jej delegalizacji (...) atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można (...) uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu. To jest zamach stanu i tak powinien być traktowany – podkreślił prezes PiS.

- Ja głęboko wierzę, że nie minie rok, czy może troszkę więcej, a odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości będą już podjęte. I to, że ci którzy dzisiaj działają nie są w stanie przestrzegać prawa, bo nie mają już dzisiaj, mimo że wygrali jako koalicja wybory, żadnej legitymacji do rządzenia, że rujnują kraj (...) prowadzą politykę prowadzącą nas do utraty suwerenności, są po prostu ludźmi, którzy zasługują nie na żaden Trybunał Stanu (...), to musi zrobić sprawiedliwy sąd – mówił też prezes PiS.

Kaczyński ostrzegał też, że ci, którzy sądzą iż „nie poniosą odpowiedzialności za to, co robią, bardzo, ale to bardzo głęboko się mylą” - I radzę im, żeby brali to pod uwagę. Bo to nie zawsze jest tak, że się to „rozejdzie po kościach” (...). Tym razem tak nie będzie. (...) My zwyciężymy i wyciągniemy konsekwencje – zapowiedział.

- Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny (...) - przekonywał Kaczyński. - To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety w 2023 roku bardzo wielu Polaków popełniło wielki błąd, sądzili, że jak zmieni się władza będzie to samo, co było przedtem, tylko jeszcze lepiej. To co się stało państwo widzą - stwierdził też prezes Kaczyński przekonując, że już widać wzrost bezrobocia, wzrost cen.

Sędziowie TK Foto: PAP

Jarosław Kaczyński: Byle nie Tusk. Każdy kto w opozycji nie chce działać według tej zasady, zdradza Polskę

- Trzeba jeszcze raz jasno powiedzieć politykom opozycji: Byle nie Tusk – podkreślił Kaczyński, a stojący za nim politycy PiS zaczęli skandować hasło „Byle nie Tusk”.

- Każdy kto nie chce działać według tej zasady (...) po prostu zdradza nie tylko swoje powołanie, to co głosił, tylko po prostu zdradza Polskę, zdradza Polaków, prowadzi do tego, by nasz naród wyglądał tak, jak chcą tego i chcieli zawsze nasi wrogowie – stwierdził prezes PiS.

W Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Berek złożył 14 października ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Następnie Berek złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP, a potem - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski poinformował zaś, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.