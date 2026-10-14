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„Odbicie" przez rządzących TK może niewiele zmienić. Kluczowa będzie reakcja SN

Choć kryzys praworządności w Polsce rozpoczął się od „przejęcia” Trybunału Konstytucyjnego, jego ewentualne „odbicie” wcale go nie zakończy. Po reakcji Sądu Najwyższego będziemy wiedzieć, czy było to pierwsze wiadro wody w gaszeniu pożaru, czy kolejny splot tego coraz bardziej nierozwiązywalnego węzła.

Publikacja: 14.10.2026 12:52

Maciej Berek po złożeniu ślubowania w Sejmie

Maciej Berek po złożeniu ślubowania w Sejmie

Foto: PAP/Marcin Obara

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Piotr Szymaniak

Trybunał Konstytucyjny pełni kluczową rolę w stabilizowaniu systemu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy konstytucyjnymi ośrodkami władzy. Jego dysfunkcyjność pozbawia obywateli ochrony przed arbitralnymi działaniami władz, czyniąc konstytucyjne gwarancje naszych praw pustymi. W takich warunkach na dłuższą metę nie da się funkcjonować, choć u nas jakoś to się  wszystko kręci już 11. rok.

Maciej Berek w TK. Czy jest w stanie zmienić sytuację?

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