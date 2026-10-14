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Maciej Berek po złożeniu ślubowania w Sejmie
Trybunał Konstytucyjny pełni kluczową rolę w stabilizowaniu systemu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy konstytucyjnymi ośrodkami władzy. Jego dysfunkcyjność pozbawia obywateli ochrony przed arbitralnymi działaniami władz, czyniąc konstytucyjne gwarancje naszych praw pustymi. W takich warunkach na dłuższą metę nie da się funkcjonować, choć u nas jakoś to się wszystko kręci już 11. rok.
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