Trybunał Konstytucyjny pełni kluczową rolę w stabilizowaniu systemu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy konstytucyjnymi ośrodkami władzy. Jego dysfunkcyjność pozbawia obywateli ochrony przed arbitralnymi działaniami władz, czyniąc konstytucyjne gwarancje naszych praw pustymi. W takich warunkach na dłuższą metę nie da się funkcjonować, choć u nas jakoś to się wszystko kręci już 11. rok.

Maciej Berek w TK. Czy jest w stanie zmienić sytuację?