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Bogusław Chrabota: Tusk nie wygra w TK. Kaczyński liczy właśnie na siłowe wejście do Trybunału

Mimo że Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, nie spodziewam się przyspieszenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Raczej będzie postępowało jego „wygaszanie”. Polska demokracja nauczyła się funkcjonować bez TK i choć to ustrojowa patologia, wydaje się, że tak będzie dalej. Akcja policji w TK byłaby politycznym błędem.

Publikacja: 14.10.2026 11:34

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Bogusław Chrabota

Po wyraźnie konfrontacyjnych wypowiedziach Karola Nawrockiego wobec Donalda Tuska w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i upublicznieniu opinii Komisji Weneckiej o tym, że prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czas oczekiwania Macieja Berka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego definitywnie się skończył. Nowo wybrany sędzia złożył ślubowanie „wobec prezydenta” w Sejmie, w obecności marszałków Sejmu i Senatu, i stał się pełnoprawnym, gotowym do orzekania sędzią. Problem jednak w tym, że w przekonaniu tylko części ekspertów, a przede wszystkim części opinii publicznej. Spolaryzowanej wedle partyjnych, a nie konstytucyjnych linii podziału.

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