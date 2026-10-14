Bogusław Chrabota: Tusk nie wygra w TK. Kaczyński liczy właśnie na siłowe wejście do Trybunału

Mimo że Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, nie spodziewam się przyspieszenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Raczej będzie postępowało jego „wygaszanie”. Polska demokracja nauczyła się funkcjonować bez TK i choć to ustrojowa patologia, wydaje się, że tak będzie dalej. Akcja policji w TK byłaby politycznym błędem.

