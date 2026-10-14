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Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Po wyraźnie konfrontacyjnych wypowiedziach Karola Nawrockiego wobec Donalda Tuska w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i upublicznieniu opinii Komisji Weneckiej o tym, że prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czas oczekiwania Macieja Berka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego definitywnie się skończył. Nowo wybrany sędzia złożył ślubowanie „wobec prezydenta” w Sejmie, w obecności marszałków Sejmu i Senatu, i stał się pełnoprawnym, gotowym do orzekania sędzią. Problem jednak w tym, że w przekonaniu tylko części ekspertów, a przede wszystkim części opinii publicznej. Spolaryzowanej wedle partyjnych, a nie konstytucyjnych linii podziału.
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