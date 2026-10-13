Panie prezydencie, zacznę nietypowo. W pańskim gabinecie zawisł nowy obraz – „Burza” Zdzisława Jasińskiego z czasów międzywojnia. Czy jego symbolika to także symbolika czasu, w którym jest dziś Polska? Przedwojnia?

Oczywiście znam jego interpretację artystyczną. W burzy wyłaniającej się z nieba nad spokojnym jeszcze lądem widzę nawiązanie do Apokalipsy św. Jana. Ten obraz ma mnie cucić każdego dnia. Tak na niego patrzę: wszystkie dobre i złe rzeczy kiedyś przeminą, wszyscy idziemy w jednym kierunku. Widzę w tym obrazie odbicie tego biblijnego przekazu. Patrząc na ten obraz przypominam sobie, że obok tego, że jestem prezydentem, przede wszystkim jestem człowiekiem, a i zmierzam w jednym konkretnym kierunku. Ten obraz uczy odpowiedzialności. Tak, moment, w którym przyszło mi sprawować urząd prezydenta Polski, to trudny czas.