Amerykański prezydent wzbudza w Polsce spore emocje, ale przeważają te negatywne. Z sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 66,5 proc. badanych uważa, iż jego działania nie służą naszej ojczyźnie. Zwolenników polityki Trumpa jest znacznie mniej. Niespełna co piąty respondent ocenia ją jako korzystną dla Polski, przy czym twardo przekonanych o tym jest ledwie 4,4 proc. Zdania w tej kwestii nie ma ponad 14 proc. ankietowanych.

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Wyraźne różnice widać, gdy spojrzymy na sympatie polityczne. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej aż 88 proc. krytycznie ocenia amerykańską administrację. W obozie opozycji zdania są dużo bardziej podzielone. Co ciekawe, w Polsce nie ma partii, której elektorat z 2023 r. w większości popierałby działania Trumpa. Nawet wśród wyborców PiS zdania są równo podzielone.

Foto: Tomasz Sitarski

W przypadku Konfederacji wyraźnie przeważają głosy negatywne. Zdecydowanie najgorzej amerykańskiego przywódcę oceniają wyborcy partii centrowych i lewicowych. W przypadku sympatyków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy odsetek krytyków waha się od 80 do nawet 93 proc.

Prezydent USA Donald Trump w oczach wyborców kandydatów na prezydenta Polski

Ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na wyborców kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich. Tylko wśród elektoratów Grzegorza Brauna oraz Karola Nawrockiego przeważają opinie, że działania Trumpa są korzystne dla Polski. To właśnie wśród zwolenników Brauna odnotowano najwyższe poparcie dla polityki Trumpa (53 proc.), a w elektoracie Nawrockiego najniższy odsetek dezaprobaty (37 proc.).

Sporym zaskoczeniem mogą być wyniki badania zwolenników Sławomira Mentzena. Choć jest on politykiem prawicowym, aż 85 proc. jego wyborców uznało działania amerykańskiego prezydenta za szkodliwe dla interesów naszego kraju. To wynik, który zdecydowanie wyróżnia się nie tylko na tle innych prawicowych wyborców, ale także nie koresponduje z wynikami Konfederacji, której liderem jest właśnie Mentzen. Jak zaznacza w rozmowie z „Rz” prof. Adam Gendźwił z UW, takie wyniki nie są zaskakujące i wynikają ze strategii, którą polityk prowadził już w ostatnich wyborach prezydenckich.

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– Najbardziej radykalni, szczególnie ci antyukraińscy wyborcy, są bliżej Grzegorza Brauna. Z kolei Sławomir Mentzen przyciągnął w wyborach prezydenckich w 2023 r. osoby bardziej umiarkowane, szukające opcji antysystemowej. Głosowano na człowieka, który jeszcze nie rządził, by wyrazić protest wobec władzy. Skutecznie przedstawił się on jako alternatywa i szansa na przełamanie partyjnego duopolu – podkreśla ekspert.

Sondaż. Wierzący i praktykujący patrzą na Donalda Trumpa łaskawszym okiem

Na drugim biegunie znaleźli się wyborcy Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat, wśród których poparcie dla polityki Trumpa jest praktycznie zerowe. Bardzo złe zdanie o jego działaniach mają też zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni.

Poglądy to nie wszystko. Badanie pokazuje, że osoby wierzące i praktykujące patrzą na Trumpa łaskawszym okiem. Jeśli chodzi o media, największy optymizm panuje wśród widzów Telewizji Republika, a najwięcej krytyki u widzów „Faktów” TVN. Z sondażu płynie też wniosek, że im wyższe wykształcenie, tym ocena działań Trumpa jest gorsza. Największe poparcie dla jego polityki odnotowano wśród osób w wieku 60-69 lat, a najmniejsze u najmłodszych. Płeć nie odgrywa tu większej roli.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” w dniach 16-17 października 2026 r. na próbie 1068 osób.