Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego incydent z ukraińskim dronem podważa zaufanie do polskich systemów wczesnego ostrzegania.

Jakie powtarzające się luki w krajowej obronie powietrznej obnażyło to zdarzenie.

W niedzielę na Litwie spadł bezzałogowiec. Jak się później okazało, chodziło o ukraińskiego FP-1. Tego typu statki powietrzne zostały wykorzystane przez Ukraińców podczas zmasowanego ataku na infrastrukturę w rosyjskim Petersburgu, który miał miejsce w podobnym czasie. Można uznać, że takie wypadki się zdarzają, na szczęście nikomu nic się nie stało.

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Jak już pisaliśmy na łamach „Rz”, rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj przeprosił za zakłócenia, zagrożenia i niepokój związane z incydentem. Zapewnił, że Ukraina przekaże Litwie wszystkie istotne informacje potrzebne do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Ukraiński dron na Litwie. MON ma analizować incydent

Z polskiego punktu widzenia problem leży jednak gdzie indziej. Jeszcze w niedzielę rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej stwierdził, że „polskie systemy radarowe nie wykazały, by niezidentyfikowany obiekt odnaleziony na Litwie przekroczył granicę z Polski”. Można zakładać, że ta wypowiedź bazowała na informacjach z Dowództwa Operacyjnego. Jednak w poniedziałek Litwini na szczeblu rządowym dalej, wbrew głosom z Polski, twierdzili, że ich dane wskazują, że ten bezzałogowiec wleciał do nich jednak z polskiej przestrzeni powietrznej.

Co na to MON? „W związku z wydarzeniami minionej nocy szef MON polecił Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzenie szczegółowej analizy zdarzeń z nocy 17/18 października w rejonie granicy z Litwą oraz granicy polsko-ukraińskiej. Analizy dotyczą dostępnych systemów radarowych operujących w tej części Polski i krajach sąsiednich. Działania te są realizowane we współpracy ze stroną litewską. Obecnie MON czeka na oficjalne wyniki zleconych analiz” – głosi opublikowany w poniedziałek o godz. 14 oficjalny komunikat.

Ukraińskie drony Foto: PAP

Obcy dron nad Polską, polska obrona powietrzna nie zareagowała?

Jeśli Litwini mają rację, a może wskazywać na to fakt, że ich komunikaty wydają się być bardziej zdecydowane niż te strony polskiej, to znów znaleźliśmy się w sytuacji, gdy w polską przestrzeń powietrzną wlatuje obcy bezzałogowiec, a my nawet go nie widzimy.

Byłoby to kolejne potwierdzenie tego, że nasza zdolność wykrywania bezzałogowców, nie mówiąc już o ich eliminacji, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy o tym wielokrotnie – już na długo przez ubiegłorocznym incydentem, gdy w nocy z 09 na 10 września do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnęło ponad 20 bezzałogowców.

Ostatnio, gdy pod Tarnawą eksplodował rosyjski pocisk Ch-101, pisaliśmy o tym, że system znów nie do końca zadziałał – nasze samoloty F-16 nie były w stanie zestrzelić tego pocisku, a problemy miały m.in. z komunikacją.

Jeśli potwierdzą się twierdzenia Litwy, to po raz kolejny zostanie obnażona słabość polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Mimo że w przyszłości mamy dysponować jednym z najbardziej nowoczesnych systemów tego typu, które ma być wyposażony m.in. w osiem baterii systemu Patriot, to na razie jeszcze jesteśmy w lesie. A można to ująć nawet bardziej dosadnie.