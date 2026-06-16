Sondaż przeprowadzono od 8 do 10 czerwca na grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

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Ponad połowa Polaków jest za wspieraniem krajowych zakładów zbrojeniowych

51 proc. ankietowanych jest za wspieraniem krajowych zakładów zbrojeniowych. Osoby te są nawet w stanie zaakceptować dłuższy czas oczekiwania na dostawy. Ważne jest dla nich, aby fundusze z budżetu obronnego zostały w Polsce i wspierały rozwój rodzimej gospodarki i miejsc pracy. To znak dla władz, że istnieje duże społeczne poparcie dla inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy, zauważa RMF FM.

Z kolei 17 proc. respondentów uważa, że sprzęt wojskowy powinien być kupowany przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, aby budować wspólną europejską obronność. Osoby z tej grupy wskazały, że ważne są dla nich nie tylko kwestie związane z technologią, lecz także ze współpracą międzynarodową oraz wzmacnianiem sojuszy w ramach wspólnoty europejskiej.

Ponad 20 proc. Polaków nie ma zdania na temat tego, gdzie kupować sprzęt wojskowy

10 proc. ankietowanych wskazało natomiast, że zakupy sprzętu wojskowego powinny być realizowane w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Zdaniem tej grupy badanych ważna jest przede wszystkim szybkość dostaw oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii wojskowych.

Na inne kraje jako potencjalnych dostawców sprzętu wojskowego wskazało jedynie 2 proc. respondentów. W sondażu uwagę zwraca natomiast duża grupa osób, które nie mają zdania na temat kierunku zakupów dla polskiej armii. To aż 21 proc. ankietowanych.

Zwolennicy KO wolą kupować broń w UE, wyborcy PiS – w USA i Korei Południowej

Opinie na temat kierunku zakupów sprzętu wojskowego są zróżnicowane i zależą od płci, wieku i preferencji politycznych, zauważa RMF FM.

Przykładowo na kraje Unii Europejskiej jako preferowane kierunki zakupów najczęściej wskazywali trzydziestolatkowie oraz zwolennicy Koalicji Obywatelskiej oraz Rafała Trzaskowskiego. Z kolei na Stany Zjednoczone i Koreę Południową – sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Karola Nawrockiego.