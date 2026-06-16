Żołnierze USA w amerykańskiej bazie wojskowej w Wiesbaden w Niemczech
We wtorek rano rząd zajmuje się tematem gotowości Polski do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Czy w Polsce jest infrastruktura konieczna do przyjęcia na stałe kilku tysięcy żołnierzy USA oraz ich rodzin? – Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to ma być baza typu Wiesbaden, typowa baza wojsk lądowych, czy Ramstein, typowa baza lotnicza – powiedział pytany o to w RMF FM senator Mirosław Różański (NOWA Polska-Centrum), generał, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.
– Jeżeli chodzi o personel lotniczy i sprzęt, to dzisiaj moglibyśmy przebazować takie siły i środki na teren Polski, natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć warunki dla rodzin i pełnego zaplecza, to tutaj są wymagania amerykańskie, które są niemałe i nie takie proste od razu do wypełnienia – zaznaczył. Różański mówił, że takim oczekiwaniom mogłyby sprostać duże miasta, takie jak Kraków, Poznań, Wrocław czy Szczecin. Zastrzegł, że w tych miejscach nie do końca jest niezbędna infrastruktura.
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– Kiedy była decyzja o przebazowaniu brygady pancernej przez administrację Baracka Obamy, to wtedy nasze prace nad tym rozwiązaniem trwały blisko rok, więc to nie jest kwestia taka, że z dnia na dzień będziemy mieli gotowość, o której słyszymy w mediach – podkreślił senator. Dopytywany o kwestię utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił, że „to nie dzieje się z dnia na dzień”.
– Takie przebazowanie będzie trwało nie kilka tygodni, tylko kilka miesięcy, (...) to będzie proces długotrwały – zaznaczył. Dodał, że gdyby strona amerykańska zgodziła się na lokalizację bazy w pobliżu miejscowości spełniającej wymagania i oczekiwania socjalne, to wtedy można by rozpocząć cały proces. – Myślę, że minimum roku potrzeba, aby taka decyzja została wypracowana i zaakceptowana – stwierdził generał. Zaznaczył, że opiera ten szacunek na doświadczeniach z lat 2015-2016.
Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych odniósł się też do tematu kosztów. Prowadzący mówił, że przygotowanie infrastruktury pod stałą bazę wojsk USA w Polsce będzie kosztowało ok. 2 mld zł.
– Politycy obu stron sceny politycznej powiedzieli, że bezpieczeństwo nie ma ceny, chociaż to dyskusja bardzo gorąca i politycy niejednokrotnie zmieniają zdanie – skomentował senator. Dodał, że do dzisiaj obowiązuje porozumienie między władzami USA i Polski z 15 sierpnia 2020 r. – I my tak naprawdę za pobyt Amerykanów płacimy już teraz – podkreślił. Ocenił, iż uzasadniona jest teza, że koszty przy zainstalowaniu stałej bazy będą wzrastały.
W rozmowie z RMF gen. Mirosław Różański był też pytany o sprawę programu Nuclear Sharing oraz kwestię parasola atomowego nad Polską. Czy pozyskanie przez nasz kraj samolotów F-35 to wstęp do tego, by w Polsce znalazły się np. amerykańskie pociski z głowicami jądrowymi? Generał odparł, że to temat „perspektywiczny i otwarty”, przypomniał też o francuskiej propozycji dotyczącej parasola nuklearnego.
Stwierdził, że gdyby zapadła decyzja polityczna o tym, by Polska posiadała takie zdolności, to posiadanie samolotów F-35 sprawiłoby, że rozmowy ze stroną amerykańską byłyby łatwiejsze. Różański zastrzegł, że w Polsce nie ma miejsc przystosowanych do przechowywania broni jądrowej. – Gdybyśmy chcieli je zainstalować w Polsce, to będą kolejne koszty i kolejne obciążenie dla budżetu państwa – podkreślił.
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Senator zaznaczył, że Polska jest objęta parasolem atomowym jako członek NATO. Dodał, że w tej dziedzinie dywersyfikowanie zdolności jest uzasadnione, tym bardziej, że zgodnie z najnowszą strategią bezpieczeństwa narodowego USA Europa ma wzmacniać swój potencjał obronny. Różański mówił, że nie wyklucza tego, że Polska wejdzie do programu Nuclear Sharing, a jednocześnie będzie pod francuskim parasolem jądrowym. – Jeżeli politycy w tym kierunku dalej będą prowadzili rozmowy – one nie są łatwe – to myślę, że tutaj wykluczenia takich dwóch zdolności nie dostrzegam – zadeklarował.
Jak informował szef MON, we wtorek pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. „Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami!” – napisał w sobotę w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.
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W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami wicepremier mówił, że złożył wniosek o przeprowadzenie posiedzenia Komitetu, aby podjąć kluczowe decyzje w sprawie gwarancji dla wojsk amerykańskich wojsk i ich obecności w Polsce. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że gwarancje są potrzebne i dotyczą zabezpieczenia finansowego, infrastrukturalnego i logistycznego, a także inwestycji koniecznych, by rodziny żołnierzy USA mogły się sprowadzić do Polski.
Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego jest organem pomocniczym Rady Ministrów i premiera. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym dokonywanie analiz, rozpatrywanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie rekomendacji. W pracach komitetu biorą udział m.in. ministrowie obrony, cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych.
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