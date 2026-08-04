Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachód Europy oraz krańce północne Skandynawii są w zasięgu niżów znad Irlandii i Morza Barentsa. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów. Polska północna znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim. Nad pozostały obszar kraju nasuwa się płytka zatoka niżowa, związana z niżem znad Irlandii, z pofalowanym frontem atmosferycznym przemieszczającym się z południa na północ. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Niewielki spadek ciśnienia.

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Ostrzeżenia IMGW przed upałem i burzami. Alerty prawie w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla zachodniej części woj. zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia wyższego II stopnia wydano dla woj. lubuskiego i północno-zachodniej części woj. dolnośląskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie możliwy jest również grad. Alerty będą aktywne od godz. 15 we wtorek do północy.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem będą obowiązywały na południu woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i w części zachodniopomorskiego. Będą one obowiązywały od wtorku od godz. 12 do środy do godz. 19. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 st. C do 32 st. C, a minimalna w nocy od 16 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem będą aktywne w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, w środę miejscami do 36 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C do 22 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12 nawet do czwartku do 20.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałem będą aktywne w południowej połowie Polski. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim, łódzkim, na południu woj. mazowieckiego i w południowych powiatach lubuskiego i podlaskiego termometry w dzień wskażą od 33 st. C nawet do 38 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 23 st. C. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały do czwartku do godz. 20.

Pogoda we wtorek 4 sierpnia. Z każdą godziną temperatura będzie rosła

We wtorek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz na zachodzie kraju do 40 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy, około 34 st. C w centrum, do 37 st. C na południowym wschodzie; nad morzem od 22 st. C w rejonie Helu do 27 st. C w Ustce i Gdańsku. Wiatr na ogół słaby, zmienny; nad morzem słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru na południu kraju do 60 km/h, na zachodzie do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Nad ranem na północnym wschodzie lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 17 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego i południowo-wschodniego. Podczas burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Prognoza na środę 5 sierpnia. Upał do 38 stopni

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, zachodzie i częściowo w centrum okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Po południu, również na Podhalu, miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy, około 36 st. C w centrum, do 39 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na południowym wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze kraju słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h.