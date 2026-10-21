Akademia dronowa Tadajewskiego: ukraińscy żołnierze z frontu mają szkolić operatorów dronów. Eksperci chcą osłony kontrwywiadu i weryfikacji instruktorów.
We wtorek napisaliśmy, że Radosław Tadajewski założył fundację Flying Partisan i na Dolnym Śląsku buduje akademię dronową. Ośrodek ma szkolić operatorów dronów, a uczyć ich będą czynni ukraińscy żołnierze z doświadczeniem frontowym, specjaliści w dziedzinie wykorzystania bezzałogowców. Kontrowersje wzbudził film promujący projekt, na którym ukraińskie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, które lot kończą na gmachu Kremla – siedzibie Putina.
Projekt, jak pisaliśmy, jest okryty tajemnicą. Do czasu finalizacji biznesmen nie chce zdradzać szczegółów przedsięwzięcia.
Jak projekt oceniają eksperci ds. bezpieczeństwa? Podkreślają na łamach „Rz”, że taka współpraca będzie wymagała zgody ukraińskich służb, a po naszej stronie – osłony kontrwywiadowczej. Zwracają uwagę na konieczność weryfikacji szkoleniowców z Ukrainy.
– Rozwój kompetencji w zakresie szkolenia dronowego uważam za istotny i ważny z punktu bezpieczeństwa naszego państwa. Jednak wszystko musi się odbywać pod osłoną kontrwywiadowczą – mówi „Rz” Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony w rządzie PiS do spraw szkolnictwa wojskowego. Obecnie proces szkoleniowy jest odwrotny, to Polska ze środków UE szkoli ukraińskich wojskowych w naszym kraju. – Obszar technologii dronowych jest niezwykle ważny, ale i szczególnie wrażliwy. Ukraina, w efekcie wojny z Rosją rozwinęła go w wyjątkowy sposób, więc ich wiedza na pewno jest bezcenna – dodaje poseł Skurkiewicz.
Z uruchomieniem akademii dronowej przez prywatny biznes wiążą się pewne ryzyka – zwracają uwagę eksperci. Choćby dotyczące wojskowych ściąganych z Ukrainy, którzy mieliby prowadzić teoretyczne i praktyczne kursy.
– Zawsze zaangażowanie do takich szkoleń żołnierza z pola walki jest z pożytkiem. Ma doświadczenie, praktykę w stosowaniu różnych rodzajów dronów. Jednak wcześniej takie osoby trzeba solidnie zweryfikować na wszystkie możliwe sposoby – wskazuje gen. Roman Polko, były dowódca Jednostki Specjalnej Grom. – Trzeba przeprowadzić gruntowny test, czy nie jest to wrzutka. To tak, jak z rekrutacją do firmy – zaznacza gen. Polko.
Wspomina sytuację, gdy w związku z zagrożeniami terrorystycznymi Kanadyjczycy zwerbowali byłego terrorystę, który się „nawrócił”. – Wcześniej jednak bardzo dokładnie go sprawdzili. Czy rzeczywiście przeszedł przemianę i nie stanowi zagrożenia – dodaje.
Zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt: w USA prywatne firmy świadczące usługi związane z bezpieczeństwem są pod kontrolą służb. – U nas nie tak dawno wyszło na jaw, że firmy związane z bezpieczeństwem na kolei zatrudniały Ukraińców, którzy być może mają tylko ukraiński paszport, ale sercem są gdzie indziej – przypomina nasz rozmówca.
Sam biznesmen po dzisiejszej publikacji nie zabrał głosu na temat szczegółów projektu. Ten może być zorganizowany na wzór „Dronarium Academy” – ukraińskiej platformy szkoleniowo-badawczej, która się specjalizuje w systemach bezzałogowych.
Działa od ponad dekady, początkowo skupiała się na cywilnych zastosowaniach dronów. Po 2022 r. i wybuchu wojny w Ukrainie – jak czytamy na jej stronie internetowej – przestawiła się na potrzeby wojskowe, „stając się jednym z kluczowych ośrodków szkoleniowych dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ukraińskim ekosystemie obronnym”. „Dronarium” oferuje szeroki zakres szkoleń z zakresu budowy i pilotażu – od obserwacji, przez zbieranie danych wywiadowczych, po naukę obsługi dronów uderzeniowych do niszczenia celów przeciwnika.
Według deklaracji, platforma szkoli operatorów dronów na potrzeby sił ukraińskiej armii i ma także współpracować „z jednostkami struktur obronnych NATO”, m.in. z Litewskimi Siłami Powietrznymi.
Platforma zrzesza ok. 150 firm, w tym UkrJet – firmę, którą założył Ołeksandr Woroneckyj. Produkowane przez UkrJet drony dalekiego zasięgu typu kamikadze (UJ-26 Bober, tzw. „bóbr”) znalazły się na filmie reklamującym projekt Tadajewskiego. Woroneckyj w przeszłości pracował w lotnictwie cywilnym, dziś projektuje i sprzedaje drony ukraińskim Siłom Zbrojnym.
Zdaniem naszych rozmówców ciężar organizowania szkoleń dronowych powinien spoczywać na wojsku.
– To przede wszystkim wojsko powinno mieć jednostki szkoleniowe. Powinno stworzyć bazę, poligon dronowy i centrum szkolenia dronowego. Postarać się o dobrych instruktorów. Żeby w każdym obszarze Polski żołnierze i amatorzy mogli np. wstąpić do WOT i realizować swoje pasje, a jednocześnie testować to, co biznes produkuje – uważa gen. Roman Polko. Do tego potrzebny jest dobry organizator, lider, który będzie chciał to robić. – Mamy profesjonalistów, którzy się na tym znają, tylko, że u nas za dużo jest działania z klucza politycznego – ocenia generał.
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