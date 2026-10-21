Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w środę, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce radnego Lwowa Swiatosława Szeremety, autora pomysłu ustanowienia 2027 rokiem Romana Szuchewycza.

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Rok 2027 rokiem UPA i Szuchewycza. Sikorski: wnioskodawca osobą niepożądaną

Wicepremier przekazał na X, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP radnego Szeremety - jak napisał - "rekonstruktora Galizien Waffen-SS, autora pomysłu ustanowienia 2027 rokiem R. Szuchewycza, dowódcy UPA, który wydawał rozkazy wysiedlania i mordowania Polaków".

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza. Decyzja ta zapadła we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej, która jest odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.

Za decyzją opowiedzieli się przedstawiciele władz obwodu lwowskiego, którzy chcą w ten sposób upamiętnić wskazane postacie i organizację. Podczas posiedzenia głos zabrał szef komisji kultury i deputowany rady Swiatosław Szeremeta.

– Jest to nasza historia, nasi bohaterowie i powinniśmy w należny sposób uszanować ich pamięć – powiedział Szeremeta, cytowany w komunikacie.

Rok 2027: Ukraińcy chcą upamiętnić UPA, Szuchewycza i Olżyca

Uchwała obejmuje trzy elementy ukraińskiej pamięci historycznej: UPA, Romana Szuchewycza, który stał na czele tej formacji, oraz Ołeha Olżycza, poetę i działacza OUN.

W lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. Za sprawców zbrodni uznaje się członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów związanych z frakcją Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na polskiej ludności za ludobójstwo. W ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są natomiast często przedstawiane jako organizacje związane z walką o niepodległość Ukrainy i powojennym oporem przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Różnice w ocenie tych wydarzeń od lat wpływają na relacje między oboma państwami.