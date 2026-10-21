Jak działa fundusz Chrobry

Chrobry podzielony jest na dwa obszary. Jeden to fundusz VC do skalowania działalności przedsiębiorstw. Tutaj mówimy o ticketach inwestycyjnych na poziomie od 10 do 50 mln złotych i horyzont czasowy do 7 lat. Inwestujemy w branże takie jak robotyka, AI, drony, drony. Kwestie związane z szeroko pojętą obronnością i dual use. Druga część to equity, ale też infrastruktura, gdzie wchodzimy w tickety inwestycyjne pomiędzy 30 mln a 750 mln zł. Tutaj inwestycje trwają do 15 lat – mówi Arkadiusz Sułek, prezes Chrobry SA.

