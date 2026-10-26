Budujmy źródła rozproszone

Źródła wytwórcze, które są oparte o fotowoltaikę, słońce, wiatr są tak naprawdę elementem, który buduje bezpieczeństwo. Przy produkcji energii z farm wiatrowych nie ma zagrożenia, że ktoś przetnie nagle jakiś gazociąg czy nie dostarczy surowców. Mamy de facto źródła, które produkują Energię u nas lokalnie i dostarczają ją do systemu. Mało tego, te źródła są rozproszone. Cały kraj jest kraj jest usłany tymi źródłami większymi, małymi, średnimi. To również element bezpieczeństwa – mówi Ireneusz Sawicki, wiceprezes Polenergia Obrót.

