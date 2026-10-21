Trzeba dostosować start-upy do potrzeb

Start-upy są potrzebne w branży obronnej, ale jest warunek sukcesu: wojsko, duży producent zbrojeniowy, Polska Grupa Zbrojeniowa muszą określić potrzebę. Problem, który trzeba rozwiązać. I wtedy my jako DGA szukamy na rynku start-upów, jednostek badawczych, zespołów osób, które mogą spróbować ten problem rozwiązać. Na dziś to kluczowe, żeby dostosować start-upy do potrzeb – mówi Andrzej Głowacki, prezes firmy DGA.

