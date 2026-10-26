Dlaczego Orlen nie mógłby zainwestować w PGZ?

Dzisiaj Skarb Państwa jest w co prawda w 100 proc. właścicielem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale jest przy wsparciu dwóch podmiotów - Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiego Holdingu Obronnego. Zamierzamy ujednolicić strukturę właścicielską, żeby skarb był bezpośrednio właścicielem 100 proc. PGZ. To otwiera nowe możliwości i robimy analizy otwarcia PGZ na dalszy rozwój inwestycyjny. Bo jeżeli dzisiaj kolejne spółki skarbu wchodzą w sektor obronny, chociażby Orlen, to czemu robić to osobno? Dlaczego Orlen nie mógłby zainwestować w PGZ? W ten sposób tworzy się efekt synergii. Zamiast dublować pewne działania, sprawiamy, że projekty będą bardziej uwspólniane. To jest dzisiaj ten kierunek, który komunikujemy – mówi Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych.

