Przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny został odnaleziony w środę w Lubaczowie (woj. podkarpackie) na jednej z niezamieszkałych posesji. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało – poinformował na X rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik.
Informację o odnalezieniu obiektu potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz. - Na terenie prywatnej posesji w miejscowości Lubaczów został odnaleziony, niezidentyfikowany obiekt – powiedział.
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Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Na miejscu działają już służby, w tym również Żandarmeria Wojskowa.
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