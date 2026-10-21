Przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny został odnaleziony w środę w Lubaczowie (woj. podkarpackie) na jednej z niezamieszkałych posesji. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało – poinformował na X rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik.

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Dron w Lubaczowie. Służby są na miejscu

Informację o odnalezieniu obiektu potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz. - Na terenie prywatnej posesji w miejscowości Lubaczów został odnaleziony, niezidentyfikowany obiekt – powiedział.

Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Na miejscu działają już służby, w tym również Żandarmeria Wojskowa.