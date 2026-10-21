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Donald Trump
Trwające właśnie próby odblokowania kanałów dyplomatycznych i doprowadzenia do stworzenia działającego formatu negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą mogą stać się testem dla, i tak wątłej, jedności Zachodu. Pod wpływem nacisków ze strony USA, zarówno za czasów Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa, który apelował o to tuż po objęciu po raz drugi prezydentury, Europa dokonała zerwania z rosyjskimi surowcami (z wyjątkiem krajów odciętych od morza, jak Słowacja czy Węgry, które wciąż utrzymują rurociągi z Rosji). Dla państw Unii jest to dość bolesne. Koszt ten ponoszą europejskie społeczeństwa, płacąc coraz więcej za prąd, gaz czy paliwo.
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