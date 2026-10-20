Przyszłoroczny budżet na obronność będzie nominalnie o 2 mld zł mniejszy niż nasz plan wydatków na ten cel w 2025 r. Jeśli dołożymy do tego inflację, to de facto wydamy sporo mniej. Do tego wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie zapowiedział mały strategiczny przegląd obronny, który jest po prostu ładnie nazwanym poszukiwaniem cięcia wydatków. Wydaje się, że to z jednej strony wynika z fatalnej sytuacji finansów publicznych, ale z drugiej – z poczucia, że w ostatnich latach zrobiliśmy wystarczająco dużo, by odstraszać Federację Rosyjską, i obecnie jest mało prawdopodobne, że wkrótce rozpocznie się jej atak na Polskę.