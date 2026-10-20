Jak wynika z analizy sondaży przeprowadzonych przez „The New York Times” i Siena University ponad połowa młodych mężczyzn (55 proc.) poparła w wyborach prezydenckich w 2024 r. Donalda Trumpa. Część z nich wskazywała na rozczarowanie progresywnymi poglądami Demokratów, inni mieli nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej. Pokolenie Z było jedną z grup wyborczych, które przyczyniły się do wygranej Trumpa w 2024 r. Ich zwrot na prawo wyraźnie kontrastował z poprzednimi wyborami, w których młodzi Amerykanie popierali Demokratów. Podobną zmianę zauważono wśród młodych kobiet, choć na mniejszą skalę.

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Rządy niespełnionych obietnic. Młodzi Amerykanie odwracają się od Republikanów

Obecne sondaże pokazują jednak, że entuzjazm młodych wobec Partii Republikańskiej osłabł. Wśród młodych mężczyzn Demokraci mają przewagę jednego punktu procentowego, a około 10 proc. badanych pozostaje niezdecydowanych. To grupa, o której głosy wciąż mogą walczyć obie partie. Jeszcze wyraźniejsza zmiana nastąpiła wśród młodych kobiet: w 2024 r. 31 proc. poparło Trumpa, dziś poparcie dla Republikanów deklaruje zaledwie 13 proc. przedstawicielek tej grupy.

Dla jednych powodem rozczarowania są deportacje i sytuacja gospodarcza, dla innych – akta Epsteina i mizoginia, ich zdaniem zakorzeniona w kulturze administracji Trumpa. Dla wielu jego rządy to seria niespełnionych obietnic.

Preferencje partyjne w USA (październik 2026) Foto: PAP

– Mam poczucie, że nic nie poszło tak, jak powinno. Wszystko się pogorszyło – mówi 29-letni mieszkaniec Florydy, uczestnik grupy dyskusyjnej zorganizowanej przez Navigator Research i opisanej przez NPR. W rozmowie uczestniczyło osiem osób, które w 2024 r. głosowały na Trumpa. Czworo nadal zamierzało poprzeć Republikanów w zbliżających się wyborach do Kongresu, troje deklarowało poparcie dla Demokratów, a jedna osoba pozostawała niezdecydowana.

– Trump skupia się na niewłaściwych sprawach – mówi w rozmowie z „NYT” 21-latek z Kalifornii, który studiuje, by zostać nauczycielem matematyki. W 2024 roku zagłosował na Trumpa ze względu na jego obietnice gospodarcze, ale, jak mówi, jest rozczarowany, bo dostał wojnę i gwałtownie rosnące koszty życia. – Trump powinien bardziej skupić się na tym, co się dzieje w kraju – przekonuje. Twierdzi, że jesienią poprze Demokratów, bo jego zdaniem bardziej dbają o ludzi.

Z kolei 26-letni przedstawiciel handlowy z Iowa, dwa lata temu zniechęcił się do progresywnych poglądów Partii Demokratycznej. Namawiał rodzinę i znajomych do głosowania na Trumpa. Teraz coraz bardziej dają mu się we znaki ceny benzyny i koszty mieszkania. Aby się utrzymać, zarówno on, jak i kilku jego znajomych podjęli dodatkową pracę. – Trumpowi już nie zależy. Tym razem nie będę głosował na Republikanów – mówi w wywiadzie dla nowojorskiego dziennika.

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Donald Trump zraził do siebie Amerykanki

Od Trumpa odwracają się nie tylko najmłodsi, lecz także nieco starsi wyborcy – osoby między 30. a 44. rokiem życia. Wśród mężczyzn w tym wieku 17-punktowa przewaga Trumpa zamieniła się w sześciopunktową przewagę Demokratów. – Głosowałem na Trumpa, bo nie popierałem tego, co działo się w Partii Demokratycznej pod hasłem woke. Teraz żałuję tej decyzji – mówi 44-letni Latynos z Kansas. Podkreśla on, że popiera deportacje nielegalnych imigrantów, którzy są kryminalistami, ale z przerażeniem patrzył, jak administracja Donalda Trumpa „wymiotła” z jego okolic „ciężko pracujących ludzi, którzy mieszkali tam od lat”. Zamierza zagłosować na Demokratę w wyborach do Senatu w Kansas i zachęca swoją córkę, by poparła Jamesa Talarico w Teksasie. – Potrzebne są mechanizmy kontroli i równoważenia się władz – stwierdził.

Wśród młodych kobiet odwrót od Republikanów jest szczególnie wyraźny. Przewaga Demokratów w tej grupie wynosi dziś niemal 70 pkt. proc. – wynika z sondażu Times/Siena. Jedną z rozczarowanych wyborczyń, z którą rozmawiał „NYT”, jest 22-letnia mieszkanka Teksasu, katoliczka, którą kilka lat temu zniechęciło stanowisko Demokratów w sprawach dotyczących transpłciowej młodzieży. Gdy dwa lata temu po raz pierwszy wzięła udział w wyborach, zagłosowała – na Trumpa.

Teraz rozpoczyna studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych i nie podoba jej się sposób, w jaki Trump traktuje amerykańskich sojuszników. Oburzyły ją drastyczne cięcia pomocy zagranicznej oraz decyzja Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla niektórych dziennikarzy. Lekceważące podejście Trumpa do akt Epsteina uważa za oburzające, a działania jego administracji w sprawach kobiet – za krok wstecz. – Jestem katolicką konserwatystką, a nie chrześcijańską nacjonalistką. My szanujemy kobiety – mówi, ale dodaje, że Partia Demokratyczna również jej nie przekonuje. Nie ufa demokratycznemu kandydatowi do Senatu Jamesowi Talarico – częściowo ze względu na zmianę jego stanowiska w sprawie transpłciowych sportowców, a częściowo dlatego, że nie podoba jej się łączenie przez niego wiary z polityką. Znalazła się w politycznej próżni i nie zamierza głosować w tych wyborach.

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Progresywni i socjalistyczni kandydaci coraz śmielej wkraczają do głównego nurtu amerykańskiej polityki

Decyzja o niegłosowaniu, szczególnie w wyborach połówkowych do Kongresu, nie jest niczym niespotykanym. W 2022 r. – podczas ostatnich wyborów w połowie kadencji – do urn poszło zaledwie około 30 proc. wyborców w wieku poniżej 30 lat, w porównaniu z blisko 70 proc. wyborców powyżej 65. roku życia. W przeciwieństwie do starszych wyborców, których sympatie partyjne są zwykle bardziej utrwalone, młodzi dopiero sprawdzają, które poglądy są im najbliższe. Ich preferencje łatwiej się zmieniają, a wielu towarzyszy dziś frustracja i poczucie politycznego zagubienia.

Jedna trzecia wyborców w wieku od 18 do 29 lat uważa, że żadna z partii nie skupia się na właściwych sprawach – to najwyższy odsetek spośród wszystkich grup wiekowych. Wielu młodych wyborców twierdzi, że szuka kandydatów – niezależnie od przynależności partyjnej – którzy pomogliby obniżyć koszty życia.

Poszukiwanie odpowiedzi na problemy ekonomiczne kieruje część młodych ku demokratycznym socjalistom. Według sondażu Times/Siena ok. 30 proc. młodych wyborców wolałoby poprzeć kandydata określającego się w ten sposób – to więcej niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Kandydaci progresywni i socjalistyczni zdają się coraz śmielej wkraczać do głównego nurtu polityki. W tym roku osoby otwarcie deklarujące się jako socjaliści wygrały kilka prawyborów organizowanych w ramach Partii Demokratycznej, a burmistrzem Nowego Jorku jest popularny polityk utożsamiający się z demokratycznym socjalizmem – Zohran Mamdani. Choć poparcie dla nich nadal pozostaje stosunkowo ograniczone, sondaże pokazują, że poglądy socjalistyczne, niegdyś bardzo niepopularne w Stanach Zjednoczonych, zyskały nieco na znaczeniu. Tej zmianie sprzyja narastające rozczarowanie wyborców systemem politycznym i gospodarczym.