W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Elon Musk chce przekazać akcje SpaceX amerykańskim dzieciom

Elon Musk zapowiedział, że w przyszłym roku przekaże każdemu amerykańskiemu dziecku jedną akcję SpaceX. Według przedstawionych planów miliarder rozda w ten sposób udziały wyceniane obecnie na ponad 10 mld dol.. Deklaracja założyciela i współwłaściciela m.in. Tesli pojawiła się dzień po tym, jak firma Anthropic zapowiedziała utworzenie Public Benefit Fund, na który ma trafić 5 proc. akcji spółki.

Obie inicjatywy pojawiają się w czasie, gdy coraz więcej Amerykanów postrzega rozwój sztucznej inteligencji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i miejsc pracy. Dlatego deklaracje firm technologicznych można interpretować nie tylko jako działania społeczne, lecz także jako próbę poprawy wizerunku i złagodzenia niepokoju opinii publicznej.

Podobne inicjatywy pojawiły się już w Stanach Zjednoczonych. W lipcu, po utworzeniu przez Biały Dom programu Trump Accounts, skierowanego do nowo narodzonych Amerykanów i finansowanego przez rząd, firmy technologiczne, w tym Dell, Visa i Micron, zadeklarowały dodatkowe wsparcie finansowe. Powraca przy tym pytanie o odpowiedzialność społeczną największych przedsiębiorstw, których rozwój był wspierany m.in. przez amerykański rząd, a więc również przez podatników.

Prawo do bycia zapomnianym. Europejczycy coraz częściej żądają usuwania treści z Google

Z najnowszych danych Transparency Report Google wynika, że cyfrowy gigant otrzymuje coraz więcej wniosków o usunięcie stron i treści ze swojej wyszukiwarki. Od stycznia do połowy października z całej Europy wpłynęło blisko 250 tys. żądań obejmujących ponad 720 tys. konkretnych adresów internetowych.

Eksperci wskazują, że wzrost liczby zgłoszeń może wynikać z rosnącej świadomości internautów dotyczącej ich praw w cyfrowym świecie. Znaczenie miały również nagłaśniane przypadki walki z internetowym spamem. Przykładem jest Rafał Brzoska, który, podejmując działania przeciwko Meta w sprawie blokowania niechcianych treści, zwrócił uwagę na możliwości dochodzenia swoich praw przez użytkowników.

Polska odpowiada za około 2 proc. europejskich wniosków, ale dane pokazują, że także w naszym kraju zainteresowanie prawem do bycia zapomnianym rośnie. Od początku roku Polacy zażądali deindeksacji ponad 16 tys. adresów internetowych. Dla porównania, w całym 2024 r. było ich niespełna 14 tys.

Czytaj więcej Technologie „Efekt Brzoski”. Internauci chcą znikać z sieci Od początku roku Polacy złożyli do Google'a wnioski o usunięcie ponad 16 tys. adresów internetowych, a to więcej niż w całym 2024 r. Liczba żądań p...

Chińska gospodarka przyspiesza. Eksport napędza wzrost, ale konsumpcja pozostaje słaba

Produkt krajowy brutto Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,5 proc. rok do roku, wobec 4,3 proc. odnotowanych kwartał wcześniej. Jednym z głównych motorów wzrostu pozostaje eksport, który notuje dwucyfrowe wzrosty. Nie wszystkie elementy chińskiej gospodarki pokazują jednak równie pozytywny obraz.

Problemem Pekinu wciąż jest słaba konsumpcja wewnętrzna. We wrześniu sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 1,1 proc. rok do roku. Tak niewielka dynamika może wskazywać na stopniowe ożywienie, ale nie daje jeszcze podstaw do uznania, że popyt krajowy wyraźnie się odbudowuje.

Dodatkowym wyzwaniem dla Chin będzie starzenie się społeczeństwa. Według portalu Beijing Daily już w 2035 r. około jednej trzeciej mieszkańców Pekinu ma mieć co najmniej 60 lat. Zmiany demograficzne mogą mieć znaczenie dla przyszłej konsumpcji i tempa rozwoju gospodarczego.

Niestety podobne wyzwania stoją przed Polską. Według prognozy GUS w 2030 r. osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły 28 proc. populacji kraju. Starzenie się społeczeństwa to zatem nie tylko problem Chin, ale również istotny czynnik, który może wpływać na krajowy popyt, rynek pracy i perspektywy wzrostu gospodarczego.

Niemieckie firmy planują inwestycje warte biliony euro. Priorytetem AI, energia i obronność

Grupa największych niemieckich przedsiębiorstw, wśród których znajdują się m.in. Deutsche Bank i Siemens, przygotowała raport dotyczący potencjału inwestycyjnego Niemiec. Z przedstawionych danych wynika, że ponad 140 firm uczestniczących w inicjatywie Made in Germany planuje do 2028 r. zainwestować za zachodnią granicą Polski blisko 800 mld euro.

Jeszcze większa jest perspektywa długoterminowa. Do 2035 r. wartość zapowiadanych inwestycji może przekroczyć 4 bln euro. Kapitał ma trafić przede wszystkim do sektorów związanych ze sztuczną inteligencją, energetyką i obronnością. Plany te pokazują skalę ambicji niemieckiego biznesu oraz znaczenie strategicznych branż dla przyszłego rozwoju gospodarczego kraju.

Jednocześnie niemieckie przedsiębiorstwa mierzą się z presją na ograniczanie kosztów. Zarząd Volkswagena planuje zamrożenie wynagrodzeń większości pracowników na całym świecie do 2030 r.. Jak podaje „Süddeutsche Zeitung”, działanie ma pomóc koncernowi ograniczyć wydatki w obliczu problemów, takich jak spadek marży operacyjnej i słaba sprzedaż na rynku chińskim.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.