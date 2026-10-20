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Czy szykuje się nowa Jałta? Trump chce się pozbyć Zełenskiego, a „Putin uważa, że wygra wojnę”

Kreml stawia na porozumienie z USA i Chinami, zakładając, że doprowadzi do wyborów prezydenckich i rozłamu w Kijowie. – Europa musi jak najszybciej określić się co do wspólnej z Ukrainą strategii i taktyki – komentuje ukraiński ekspert.

Publikacja: 20.10.2026 04:24

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Z doniesień „The Wall Street Journal” wynika, że już w listopadzie chce spotkać się z przywódcą Chin

Z doniesień „The Wall Street Journal” wynika, że już w listopadzie chce spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Foto: EPA/YURI KOCHETKOV

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Rusłan Szoszyn

Putin chce rozstrzygnąć los Ukrainy ponad głowami Ukraińców. Z doniesień „The Wall Street Journal” wynika, że już w listopadzie chce spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem. W Moskwie, Pekinie czy Waszyngtonie na razie nie potwierdzono tych informacji.

– Problem polega na tym, że Moskwa nie zamierza szukać porozumienia. Putin uważa, że wygra wojnę. Chce zrujnować ukraińską infrastrukturę energetyczną i naszą gospodarkę już tej zimy. Mogą jedynie imitować dla Trumpa chęć zawarcia porozumienia. Dla nich się liczy to, że prezydent USA chce porozumiewać się z nimi przed zakończeniem wojny, a to jest największym zagrożeniem dla nas – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog. – To stwarza też ryzyko dla Europy. Stary Kontynent musi jak najszybciej określić się co do wspólnej z Ukrainą strategii i taktyki w sprawie rozmów pokojowych. A co, jeżeli Trump, Putin i Xi Jinping dojdą do porozumienia? Co dalej? – ostrzega.

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