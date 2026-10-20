Około jedna trzecia Amerykanów uważa, że władze powinny podjąć drugą próbę wykonania wyroku śmierci na skazanym, jeżeli pierwsza egzekucja zakończy się niepowodzeniem – wynika z opublikowanego we wtorek badania Reuters/Ipsos.

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Jednocześnie 39 proc. ankietowanych uważa, że po nieudanej egzekucji skazany powinien odbyć karę dożywotniego pozbawienia wolności, a 26 proc. nie potrafiło wskazać właściwego rozwiązania.

Egzekucja Christy Pike. Większość Amerykanów popiera utrzymanie kary śmierci w systemie prawnym

Większość Amerykanów (55 proc.) nadal popiera karę śmierci wobec osób skazanych za najpoważniejsze przestępstwa – wynika z badania. W porównaniu z 2017 r. poparcie dla kary śmierci spadło jednak o kilka punktów procentowych; wówczas opowiadało się za nią 63 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony około pół miesiąca po nieudanej egzekucji Christy Pike w więzieniu w stanie Tennessee. Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za udział w torturowaniu i zamordowaniu 19-letniej koleżanki Colleen Slemmer. W chwili zbrodni miała 18 lat.

Egzekucja 30 września zakończyła się fiaskiem. Pomimo wielokrotnych prób wkłucia igieł i podania pentobarbitalu skazana pozostawała okresowo przytomna. Po kilku godzinach przewieziono ją do szpitala, gdzie podłączono do respiratora.

Prawnicy Pike domagają się zamiany kary śmierci na dożywocie.

Większość państw na świecie, a także 23 stany USA, zniosła karę śmierci. Jak przypomniał Reuters, stany, które nadal ją stosują, mają w ostatnich latach trudności w pozyskiwaniu substancji wykorzystywanych podczas egzekucji. Niektóre rozważają zastosowanie alternatywnych metod, w tym rozstrzelania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-19 października na próbie 1679 dorosłych Amerykanów.