Zdjęcie wykonane 4 grudnia 2007 roku, przedstawiające skazaną na karę śmierci Christę Pike wchodzącą do budynku sądu karnego hrabstwa Knox w Knoxville (stan Tennessee, USA) – materiał pozyskany przez agencję Reuters 30 września 2026 roku.
Około jedna trzecia Amerykanów uważa, że władze powinny podjąć drugą próbę wykonania wyroku śmierci na skazanym, jeżeli pierwsza egzekucja zakończy się niepowodzeniem – wynika z opublikowanego we wtorek badania Reuters/Ipsos.
Jednocześnie 39 proc. ankietowanych uważa, że po nieudanej egzekucji skazany powinien odbyć karę dożywotniego pozbawienia wolności, a 26 proc. nie potrafiło wskazać właściwego rozwiązania.
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Większość Amerykanów (55 proc.) nadal popiera karę śmierci wobec osób skazanych za najpoważniejsze przestępstwa – wynika z badania. W porównaniu z 2017 r. poparcie dla kary śmierci spadło jednak o kilka punktów procentowych; wówczas opowiadało się za nią 63 proc. respondentów.
Sondaż został przeprowadzony około pół miesiąca po nieudanej egzekucji Christy Pike w więzieniu w stanie Tennessee. Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za udział w torturowaniu i zamordowaniu 19-letniej koleżanki Colleen Slemmer. W chwili zbrodni miała 18 lat.
Egzekucja 30 września zakończyła się fiaskiem. Pomimo wielokrotnych prób wkłucia igieł i podania pentobarbitalu skazana pozostawała okresowo przytomna. Po kilku godzinach przewieziono ją do szpitala, gdzie podłączono do respiratora.
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Większość państw na świecie, a także 23 stany USA, zniosła karę śmierci. Jak przypomniał Reuters, stany, które nadal ją stosują, mają w ostatnich latach trudności w pozyskiwaniu substancji wykorzystywanych podczas egzekucji. Niektóre rozważają zastosowanie alternatywnych metod, w tym rozstrzelania.
Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-19 października na próbie 1679 dorosłych Amerykanów.
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