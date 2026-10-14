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Bunt Kongresu przeciw amerykańskiemu prezydentowi w obronie Ukrainy

Już nie tylko demokraci, ale i republikanie tak w Izbie Reprezentantów jak i w Senacie odrzucają deal, jaki Donald Trump usiłuje zawrzeć z Władimirem Putinem kosztem Ukrainy.

Publikacja: 14.10.2026 14:17

Bunt Kongresu przeciw amerykańskiemu prezydentowi w obronie Ukrainy

Foto: REUTERS/Aaron Schwartz

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polegał kontrowersyjny układ Donalda Trumpa z Kremlem i dlaczego jest on tak ryzykowny.
  • Z jakich powodów rośnie ponadpartyjny opór w Kongresie wobec polityki prezydenta USA.
  • Jak nadchodzące wybory połówkowe mogą zadecydować o przyszłości amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.
  • Jaka trwała zmiana w polityce zagranicznej USA może być nieunikniona, niezależnie od rządzących.
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Ten spisek jest po prostu szyty zbyt grubymi nićmi.

– Od początku nie podobało mi się to porozumienie i nie sądzę, aby była zbyt duża szansa na to, że wejdzie ono w życie – mówi „Rzeczpospolitej” Roger Wicker, republikański senator z Mississippi i przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu. 

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