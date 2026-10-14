Ten spisek jest po prostu szyty zbyt grubymi nićmi.

– Od początku nie podobało mi się to porozumienie i nie sądzę, aby była zbyt duża szansa na to, że wejdzie ono w życie – mówi „Rzeczpospolitej” Roger Wicker, republikański senator z Mississippi i przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu.