- Reform UK zagwarantuje, że rezerwiści naszych sił zbrojnych nie będą płacić żadnych podatków od zarobków otrzymywanych podczas służby dla naszego kraju – powiedział Farage podczas wiecu „100 dni na ratowanie Wielkiej Brytanii” w Plymouth.

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Propozycja wpisuje się w szerszy program Reform UK, który zakłada obniżenie podatków dla pracowników i przedsiębiorców. Partia przedstawia swoje plany jako sposób na zwiększenie dochodów pozostających w kieszeniach Brytyjczyków oraz zachęcenie ich do podejmowania pracy.

Farage na drodze do 20 tys. funtów wolnych od podatku

Jedną z najważniejszych obietnic podatkowych Reform UK jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego z obecnych 12 570 do 15 tys. funtów rocznie. Partia zapowiada, że w przypadku utworzenia rządu przedstawi odpowiedni budżet w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania. Według jej szacunków zmiana przyniosłaby większości podatników około 486 funtów oszczędności rocznie, a 2,9 mln osób przestałoby płacić podatek dochodowy.

Docelowo Farage chce podnieść próg do 20 tys. funtów, ale obecnie jest to długoterminowy cel, a nie zobowiązanie do natychmiastowego wprowadzenia zmiany. Partia zapowiada także zwolnienie z podatku dochodowego nadgodzin przepracowanych powyżej 40 godzin tygodniowo przez osoby zarabiające mniej niż 75 tys. funtów rocznie. Kolejnym elementem programu jest podniesienie progu rejestracji do VAT ze 90 tys. do 150 tys. funtów obrotu.