Rzeczpospolita
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Irlandia nie myśli o jedności. Integracja z najbiedniejszą częścią Zjednoczonego Królestwa to ogromne koszty

Po raz pierwszy tak w Dublinie, jak i w Belfaście u władzy znaleźli się politycy, którzy chcą przekreślić granicę dzielącą Zieloną Wyspę. Ale Irlandczycy nie poświęcą za to wygodnego życia.

Publikacja: 20.10.2026 16:03

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Pomnik Głodu (Famine Memorial) w Dublinie

Pomnik Głodu (Famine Memorial) w Dublinie

Foto: Fotorzepa, Jędrzej Bielecki

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Jędrzej Bielecki

Korespondencja z Dublina

W ten chłodny, październikowy poranek Bryan nie może się spóźnić do pracy w banku. Muszę więc razem z nim iść dziarskim krokiem wzdłuż ulicy Townsend w centrum irlandzkiej stolicy, aby dowiedzieć się, co myśli o zjednoczeniu kraju.

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