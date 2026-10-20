Pomysły na „nowy układ dla Europy” Weidel przedstawi w środę w Strasburgu we Francji. Zgodnie z dokumentem programowym AfD partia ta początkowo nie będzie dążyć do wyjścia Niemiec z UE ani ze strefy euro. Zamiast tego proponuje rewizję traktatów Unii Europejskiej, ograniczenie uprawnień jej instytucji i zmniejszenie budżetu. 

Nie będzie eurodeputowanych, lecz delegaci do PE

AfD chce zastąpić bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego delegatami mianowanymi przez parlamenty narodowe. Komisja Europejska miałaby pełnić wyłącznie funkcje administracyjne, a podejmowanie decyzji powinno zostać przekazane do stolic państw. Partia proponuje również zastąpienie najwyższego sądu UE – Trybunału Sprawiedliwości  –  trybunałem arbitrażowym.

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Marzena Tabor-Olszewska, redaktor prowadząca „Rzeczpospolitej” i Jerzy Haszczyński, kierownik działu
Świat
„Rzecz w tym”: Agenda AfD będzie coraz bardziej agendą Niemiec

Plan AfD zakłada także cięcia i ograniczenia budżetu UE, zamrożenie liczby pracowników Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych oraz likwidację agencji.  AfD proponuje także wykorzystanie prawa weta, aby zlikwidować dochody budżetowe z VAT i podatku od tworzyw sztucznych.

„Jeśli Bruksela odrzuci ścieżkę reform, to weto zostanie wykorzystane do zablokowania przyszłego prawodawstwa UE w sprawie finansowania i drastycznego ograniczenia składek Niemiec” – czytamy w planie AfD.

AfD chce także nadania większej wagi głosom dużych gospodarek strefy euro w Europejskim Banku Centralnym i sprzeciwia się wprowadzeniu cyfrowego euro. 

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Wyjątki dla Berlina i ostrzeżenie przed EXIT-Deutschland

Dla Niemiec AfD żąda wyjątków od wielu zasad UE w dziedzinach opodatkowania, polityki społecznej, migracji, obronności i wspólnego zadłużania. Domaga się też zniesienia polityki UE w zakresie ochrony środowiska. W przeciwnym wypadku zażąda przyjęcia wyjątków dla Niemiec w polityce przemysłowej, rolnej i finansowej.

Jako rok rozpoczęcia reform AfD wskazuje rok 2029, gdy mają się odbyć kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory federalne w Niemczech. Jeśli nie uda się zrealizować propozycji, partia deklaruje, że podda kwestię członkostwa Niemiec w UE pod referendum.

„W 2029 roku może się zdarzyć, że stanie się to, na co ledwo śmieliśmy liczyć: patriotyczna, prawicowa większość w Parlamencie Europejskim jest już w zasięgu ręki” - głosi dokument programowy. 