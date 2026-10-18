Gdyby kwestie związane z praworządnością i przejmowaniem instytucji władzy sądowniczej przez aktualną większość parlamentarną były tym, co przesądza o wyniku wyborów, Prawo i Sprawiedliwość straciłoby władzę w 2019 r., bo pierwsza kadencja PiS była czasem permanentnej walki o sądy – od TK, przez Sąd Najwyższy i KRS, po sądy powszechne. Walki, w której – dodajmy – wszystkie chwyty były dozwolone, a emocje rozgrzewane do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet Andrzej Duda ugiął się pod presją protestów i swoimi wetami spowolnił cały proces. I co? I w 2019 r., po czterech latach rządów, PiS poprawił swój wynik w porównaniu do wyborów z 2015 r., zdobywając ponad 43 proc. głosów. Bo – parafrazując znaną łacińską sentencję o Platonie i prawdzie – praworządność przyjacielem, lecz większym przyjacielem jest pełen portfel.