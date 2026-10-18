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Artur Bartkiewicz: PiS, eskalując spór o TK, może tylko stracić. Dlatego KO się nie cofnie

Jeśli Jarosław Kaczyński chce mobilizować wyborców przeciw rządowi, w obronie niedziałającego od dawna Trybunału Konstytucyjnego i Bogdana Święczkowskiego, to znaczy, że zapomniał o tym, dlaczego jego partia wygrywała w latach 2015 i 2019.

Publikacja: 18.10.2026 11:56

PiS na sporze o TK nie może niczego zyskać

PiS na sporze o TK nie może niczego zyskać

Foto: PAP

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Artur Bartkiewicz

Gdyby kwestie związane z praworządnością i przejmowaniem instytucji władzy sądowniczej przez aktualną większość parlamentarną były tym, co przesądza o wyniku wyborów, Prawo i Sprawiedliwość straciłoby władzę w 2019 r., bo pierwsza kadencja PiS była czasem permanentnej walki o sądy – od TK, przez Sąd Najwyższy i KRS, po sądy powszechne. Walki, w której – dodajmy – wszystkie chwyty były dozwolone, a emocje rozgrzewane do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet Andrzej Duda ugiął się pod presją protestów i swoimi wetami spowolnił cały proces. I co? I w 2019 r., po czterech latach rządów, PiS poprawił swój wynik w porównaniu do wyborów z 2015 r., zdobywając ponad 43 proc. głosów. Bo – parafrazując znaną łacińską sentencję o Platonie i prawdzie – praworządność przyjacielem, lecz większym przyjacielem jest pełen portfel.  

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