26 – dokładnie tyle dni minęło od chwili, gdy Donald Trump chwalił „bardzo sprawne przywództwo” Wołodymyra Zełenskiego i nazywał relacje łączące obu prezydentów „bardzo silnymi”, do momentu, gdy we wpisie na platformie Truth Social zarzucił mu, że nie chce zakończyć wojny i pewnie nigdy nie chciał, bo dzięki temu jest utrzymywany przez Unię Europejską.

Donald Trump chce się dogadać z Chinami i Rosją. Ukraina jest tu tylko problemem