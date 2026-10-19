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Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem Xi Jinpinga, na który Wołodymyr Zełenski nie zostałby zaproszony
26 – dokładnie tyle dni minęło od chwili, gdy Donald Trump chwalił „bardzo sprawne przywództwo” Wołodymyra Zełenskiego i nazywał relacje łączące obu prezydentów „bardzo silnymi”, do momentu, gdy we wpisie na platformie Truth Social zarzucił mu, że nie chce zakończyć wojny i pewnie nigdy nie chciał, bo dzięki temu jest utrzymywany przez Unię Europejską.
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