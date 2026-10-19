Ponad 135 tys. zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacił Trybunał Konstytucyjny sędziemu Justynowi Piskorskiemu, który zakończył orzekanie we wrześniu (to na jego miejsce wskoczył, choć na razie tylko teoretycznie, Maciej Berek). Michał Warciński dostał z tego tytułu blisko 160 tys. zł, a Krystyna Pawłowicz prawie 90 tys. zł.

Tej informacji, dosłownie wyszarpanej Trybunałowi przez „Rzeczpospolitą”, towarzyszy kilka ważnych wniosków. Po pierwsze, przepisy o dostępie do informacji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym nie za bardzo się przyjęły. W sumie nie powinno to zaskakiwać – skoro Bogdan Święczkowski lekceważy rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy, szerzej, konwencje, których Polska jest stroną, to dlaczego miałby przejmować się pytaniami dziennikarzy i dotrzymywaniem terminów na udzielenie odpowiedzi, bez uciekania się przy tym do idiotycznych wykrętów?