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Katarzyna Kucharczyk: Humanoidy idą do Polski. Jak nie zmarnować szansy

Szumnie ogłaszane przez polityków inwestycje zagranicznych koncernów często kończyły się fiaskiem. Trzymajmy kciuki żeby taki los nie spotkał współpracy polsko-tajwańskiej, dotyczącej produkcji zaawansowanych technologii, w tym humanoidów.

Publikacja: 16.10.2026 04:17

Katarzyna Kucharczyk: Humanoidy idą do Polski. Jak nie zmarnować szansy

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Kucharczyk

Technologiczna mapa świata pełna jest skrajności. Firmy amerykańskie prześcigają się w ogłaszaniu wielkich inwestycji. Europa dopiero się budzi – na razie jest prymusem w wydawaniu nowych regulacji. Natomiast z boku stoją Chiny. Po cichu robią swoje i – choć można dyskutować o tamtejszym autorytarnym reżimie politycznym i szpiegostwie przemysłowym – to właśnie one wyrastają na technologicznego lidera.

Czy Polska będzie produkować roboty humanoidalne?

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