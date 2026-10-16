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Technologiczna mapa świata pełna jest skrajności. Firmy amerykańskie prześcigają się w ogłaszaniu wielkich inwestycji. Europa dopiero się budzi – na razie jest prymusem w wydawaniu nowych regulacji. Natomiast z boku stoją Chiny. Po cichu robią swoje i – choć można dyskutować o tamtejszym autorytarnym reżimie politycznym i szpiegostwie przemysłowym – to właśnie one wyrastają na technologicznego lidera.
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